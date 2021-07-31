لبنان.. لقطات جوية توثق آثار الحرائق في غابات عكار

أظهرت لقطات جوية نشرتها "دوت الخليج"، السبت، آثار الدمار بعد الحرائق التي اجتاحت غابات في منطقة عكار شمالي لبنان.

وتكشف اللقطات طغيان اللون الأسود على مساحات واسعة من الغابات، بعدما التهمت النيران آلاف الأشجار في منطقة قرب الحدود بين لبنان وسوريا.

ولحسن الحظ، ظلت هناك مساحات خضراء من بعض الغابات، بعدما بذل اللبنانيون جهودا كبيرة في احتواء النيران.

وفي السياق ذاته، قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إن النيران تجددت السبت في بعض غابات عكار، حيث ناشد الأهالي الجيش التدخل وإرسال طوافة إطفاء إلى الموقع.

وحذر ناشطون بيئيون من خطورة امتداد الحريق إلى مناطق أخرى متصلة بالمنطقة التي تندلع فيها النيران بالوقت الراهن.

وقالت السلطات المحلية في تقرير أولي، إن النيران بدأت في الاندلاع الأربعاء الماضي، وانتشرت نتيجة سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

وقدرت المساحات المحترقة بأكثر من 20 مليون متر مربع من الغابات الحرجية، بما فيها من أشجار الصنوبر والسنديان واللزاب.

ولم تتمكن جميع الوحدات المشاركة في عمليات الإطفاء من طوافات الجيش وعناصر الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي وحراس الأحراج والأهالي، من السيطرة بشكل سريع على الحرائق، بسبب ضخامتها واتساع رقعة انتشارها إلا بعد مرور 3 أيام.