بالفيديو.. رسالة "ملهمة" من غريب للاعبي منتخب مصر

في أعقاب الخسارة أمام البرازيل بهدف نظيف وتوديع أولمبياد طوكيو، وجّه المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شوقي غريب رسالة شكر وتحفيز للاعبيه بعد انتهاء مهتهم معه.

وتلقى الفراعنة هزيمة بهدف نظيف أمام "راقصي السامبا"، السبت، في دور الثمانية من منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو.

وفي كلمة مصورة نشرتها صحف مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها "الوطن"، قال غريب للاعبيه: "أشكركم. بذلتم مجهودا جبارا. خرجنا من فريق يمكن أن يتوج بالميدالية الذهبية".

وطلب غريب من اللاعبين الاحتفاظ بصداقاتهم، قائلا: "لا تشغل بالك. عمر المنتخب الأولمبي انتهى. لا تفقد أصدقاءك".

وأضاف: "أديتم كالمقاتلين لآخر ثانية. وحتى آخر ثانية كان يمكن أن نتعادل. أنتم أصبحتم عناصر المنتخب الأول. حافظوا على بعض".

يشار إلى أن غريب صاحب أفضل إنجاز لمدرب مصري على مستوى منتخبات كرة القدم، عندما قاد منتخب الشباب لبرونزية كأس العالم عام 2001 في الأرجنتين.