الرئيس اللبناني يعلن استعداده للإدلاء بإفادته في قضية انفجار مرفأ بيروت

دوت الخليج :- أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار مرفأ بيروت إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع إليه.
ووفق صفحة الرئاسة عبر "تويتر" فقد أبلغ عون المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بذلك، مؤكدا أنه "لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، والعدالة تتحقق لدى القضاء المختص التي تتوافر في ظله الضمانات".
وكان قاضي التحقيق في لبنان في حادثة مرفأ بيروت طارق بيطار، طلب اليوم الجمعة إذنا من المجلس الأعلى للدفاع لملاحقة اللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة اللبناني، فيما أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس استعداد المجلس لرفع الحصانات عن الجميع دون استثناء بما في ذلك عن القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت، مشددا على أن "أولوية المجلس كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت".
من الجدير ذكره، أنه في 4 أغسطس من العام المنصرم، وقع انفجار كبير في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 وتدمير أحياء محيطة بالمرفأ.
المصدر: RT
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