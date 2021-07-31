السودان: انخفاض إيراد النيل الأزرق.. وعلى إثيوبيا العودة إلى رشدها

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، دعت وزيرة الخارجية السودانية، مريم صادق المهدى، إلى العودة إلى رشدها والتعامل مع موقف الخرطوم بشأن سد النهضة الإثيوبى بشئ من المسؤولية.

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