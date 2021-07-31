العراق: هجوم بعبوات ناسفة يستهدف برجا للطاقة فى خانقين

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، أوضحت وزارة الكهرباء العراقية، أن خط نقل الطاقة الكهربائية "خانقين – كلار 132 ك.ف" التابع للشركة ‏العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى تعرض الى عمل ارهابى تخريبى بتفجير عبوات ‏ناسفة أدت إلى تضرر وسقوط البرج الناقل للكهرباء فى محافظة ديالى.

وتعرضت أبراج نقل الطاقة الكهربائية فى العراق لهجمات عدة باستخدام عبوات ناسفة، وسط أنباء حول تورط تنظيم "داعش" وميليشيات مسلحة أخرى فى هذه الهجمات.