العراق: مقتل 3 جنود فى هجوم لداعش على ديالى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المصدر العراقى إن "تنظيم داعش الإرهابى هاجم بالأسلحة الرشاشة نقطتين عسكريتين للجيش فى أطراف منطقتى جلولاء وخانقين بمحافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل 3 من الجيش وإصابة جندى و4 مدنيين كانوا قرب مكان الهجوم".
وعلى الرغم من إعلان العراق انتصاره العسكرى على داعش فى أواخر 2017، مازال فلول التنظيم تشن هجماتها الإرهابية على المناطق الحدودية.
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