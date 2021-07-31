العراق: مقتل 3 جنود فى هجوم لداعش على ديالى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المصدر العراقى إن "تنظيم داعش الإرهابى هاجم بالأسلحة الرشاشة نقطتين عسكريتين للجيش فى أطراف منطقتى جلولاء وخانقين بمحافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل 3 من الجيش وإصابة جندى و4 مدنيين كانوا قرب مكان الهجوم".

وعلى الرغم من إعلان العراق انتصاره العسكرى على داعش فى أواخر 2017، مازال فلول التنظيم تشن هجماتها الإرهابية على المناطق الحدودية.