فصل رضيعة عن توأمها في السعودية.. و"قُبلة" على رأس الطبيب

نجح فريق من الأطباء في فصل رضيعة يمنية عن توأمها "الطفيلي"، من خلال جراحة دقيقة أجريت لها بمدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض.

وبهذه العملية التي أجريت إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، أصبح في رصيد السعودية 50 عملية فصل توائم ملتصقة تكللت بالنجاح.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن عائشة أحمد سعيد من محافظة المهرة في اليمن، فيما أظهرت صورة نشرتها الوكالة والد الطفلة وهو يقبّل رأس رئيس الفريق الطبي.

وولدت عائشة كاملة النمو، لكن كان لديها حوض وأطراف سفلية إضافية مزدوجة ومتطفلة.

وقال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن عملية الفصل استغرقت 7 ساعات و45 دقيقة، وشارك فيها فريق طبي من 25 شخصا.

وأوضح رئيس الفريق الدكتور عبد الله الربيعة أن "الجراحة سارت بصورة جيدة جدا. كان التنسيق بين أعضاء الفريق ممتازا".

وأضاف: "نجحنا في إيقاظ الطفلة وهي تفتح عينيها. حتى إنها تفاعلت مع والدتها عند الخروج من غرفة العمليات".

وتابع الطبيب: "نحن سعداء. نحتفل بنجاحنا للمرة الخمسين وسنواصل مساعدة المحتاجين".

وتحدث حالات التوأم الطفيلي عندما يبدأ جنين توأم في النمو لدى الأم، لكنه في النهاية لا يكمل نموه ولا ينفصل عن توأمه.