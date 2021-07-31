شروط وخطوات حجز العمرة إلكترونياً وأسعار العمرة بالتحديث لعام 1443

شروط وخطوات حجز العمرة إلكترونياً وبعد انتهاء موسم الحج الذي لم يمر عليه سوي أيام معدودة. وسرعان ما يتساءل المقيمين والمواطنين وكافة المسلمين في دول العالم عن شروط العمرة وطريقة حجز العمرة إلكترونياً للمواطنين والمغتربين وخطوات الحصول علي تأشيرة العمرة. ذلك خصوصاً بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية بسبب انحصار مرض كرورنا والسيطرة علي الفيروس وأخذ اللقاح. مما دفع وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن موعد عودة العمرة للخارجين وتحديد بدء عودة السفر لأداء مناسك العمرة في المملكة بداية من يوم 10 أغسطس المقبل وفق عدد من شروط الحصول علي تصريح العمرة.

شروط الحصول علي تأشيرة العمرة من داخل المملكة أو من خارجها

شروط الحصول علي تأشيرة العمرة وضوابط أداء العمرة للمواطنين والوافدين هي كالتالي:

يجب أن يكون التقديم لأداء العمرة بعد تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا والتي تعتمد من قبل السعودية.

ثم يجب تقديم الشهادة الصحية التي تدل وتثبت علبي تحصين الشخص وتكون مصدق عليها من الجهات الرسمية في بلد الشخص المتقدم علي طلب أداء العمرة.

وأيضاً يجب علي المعتمر أن يلتزم بالتعليمات والإجراءات التي حددتها وزارة الصحة في المملكة.

وكذالك يجب علي المعتمر عند شروط وخطوات حجز العمرة إلكترونياً أن يلتزم باجراءات الحجر الصحي المركزي وفق الآليات التي أعلنتها الجهات المختصة والخاصة بدخول المسافرين إلى المملكة.

وأيضاً يتم السماح للفئات العمرية أكثر من 18 عام فقط بأداة العمرة.

ثم بناء علي الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة يتم تحديد أعداد المعتمرون القادمون من كافة الدول.

وأيضاً يجب علي المعتمر مراجعة المراكز الطبية المعتمدة في بلده قبل السفر.

ثم لا يتم إصدار تأشيرة العمرة قبل التحقق من الحالة الصحية للمعتمر وفق الضوابط والمعايير التي أعلنتها وزارة الصحة في المملكة.

عدد المعتمرين في الحرم لا يزيد عن 20 ألف شخص يومياً.

إجراءات حجز العمرة إلكترونياً عن طريق تطبيق اعتمرنا.

ثم تسجيل الدخول إلى التطبيق علي الجوال.

بعد ذلك الضغط بالموافقة علي الأذونات التي يطلبها التطبيق لكي يعمل ويتوافق مع الجوال.

ثم النقر علي مستخدم جديد.

وبعد ذلك الضغط علي خيار استمرار.

ثم إدخال صفة مستخدم التطبيق.

وكتابة كافة البيانات الموجودة عن مستخدم تطبيق اعتمرنا.

بعد ذلك الضغط علي خيار الموافقة علي الشروط والأحكام.

ثم النقر علي أيقونة تسجيل.

وبعد ذلك يتم الضغط علي خيار أداء عمرة وتحديد الشخص والمرافقين له في العمرة.

ثم الضغط علي خيار استمرار.

ويتم فتح تبويب به التقويم.

ثم الضغط علي الموعد المناسب واختيار باب الدخول لأداء مناسك العمرة.

بعد ذلك النقر بالموافقة علي التعهد المكتوب والضغط علي خيار استمرار.

وأخيراً يجب الاحتفاظ بالباركود وذلك لإشهاره للأشخاص المعنين في حالة طلبه أثناء أداء مناسك العمرة.

كيفية حجز العمرة