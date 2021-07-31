نتائج الثانوية العامة اليمن 2021 وخطوات الاستعلام عبر التربية والتعليم اليمنية

نتائج الثانوية العامة اليمن 2021 ؛ انتهى طلاب الثانوية العامة اليمن من أداء الاختبارات النهائية، ومن آخر يوم في الاختبارات وهم في بحثًا دائم عن موعد الإعلان عن النتائج، فهو يعيشون حالة من الترقب الشديد لمعرفة النتائج التي سيتم على أساسها اختيارهم للجامعة التي سيلتحقون بها، وهم لقد صرحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن النتيجة عبر رابط رسمي خاص بها، لذا يبحث الجميع عن الرابط، وعن طرق الاستعلام، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2021

تهتم وزارة التربية والتعليم اليمنية أن تكون على تواصل تام مع الطلاب وأولياء الأمور، طمأنتهم على النتائج.

حيث صرح مصدر مسئول أنه الفريق القائم على أعمال التصحيح والمراجعة يقوم بمهامهم على أكمل وجه.

ويتم مراجعة النتائج أكثر من مرة لضمان أن الطالب يحصل على درجته كاملة سواء أكان في القسم العلمي أو الأدبي.

والجدير بالذكر أنه في اليوم الرابع عشر من شهر يوليو 2021 كانت نهاية الاختبارات التي اجتازها ما يصل إلى 17 ألف طالب و223 طالبة في القسم الأدبي والعلمي.

ولقد تم التنويه أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم رفع النتائج على موقع الوزارة الرسمي، ورابط النتائج العامة لاختبارات الثانوية.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن

سيتم رفع نتائج كل محافظات اليمن من خلال موقع الجمهورية اليمنية التابع لوزارة التربية والتعليم.

وهو التابع لنتيجة العامة لاختبارات الثانوية اليمنية، والاستعلام عن النتائج يجب إتباع هذه الخطوات الآتية:-

يجب اختيار القسم الملتحق به الطالب إن كان أدبي أو علمي.

ثم إدخال السنة الدراسية.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب صحيحًا.

الضغط على بحث والانتظار لحين ظهور النتائج.

لقد نسيت رقم جلوسي للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن ماذا أفعل؟

في تلك الحالة يمكن الضغط على نسيت رقم الجلوس، وسيتم تحويل الطالب على الفور على الصفحة التالية، التي يتعين فيها على الطالب ملء كل الحقول الفارغة، فيها.

ومن ثم كتابة الاسم بالكامل، والقسم، والانتظار حتى يتم الحصول على رقم الجلوس، ثم الرجوع والقيام بالخطوات السابقة مرة أخرى.