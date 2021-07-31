النهضة التونسية: دعوة الغنوشى لفتح أقفال البرلمان لا تعبر عن الحركة

جدة - نرمين السيد - حمل مجموعة من شباب حزب حركة النهضة الإخوانى، قيادات الحركة مسؤولية التقصير فى مطالب الشعب، مطالبين بحل المكتب التنفيذى لحركة النهضة، داعيين إلى التراجع عن الدعوة للخروج إلى الشارع.





وحسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، دعا شباب حركة النهضة إلى وقف التجاذبات والحوار. وقال القيادى فى حركة النهضة، زبير الشهودى: "دعوة الغنوشى لفتح أقفال البرلمان لا تعبر عن الحركة"، ولا وجود لسلطة حاليا فى الحركة إلا لمجلس الشورى فيها.

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