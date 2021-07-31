العراق: ضبط 3 طائرات مسيرة لدى مسافر قادم من تركيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام عراقية، قالت الهيئة فى بيان صحفى: "ضبطت 3 طائرات مسيرة بحوزة مسافر عراقى فى جمرك مطار البصرة الدولى قادمًا من اسطنبول".

وأضافت أن "المسافر وصل على متن الخطوط الجوية التركية، واتخذت الإجراءات القانونية بحق الطائرات وفقاً لقانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984".

وبحسب وسائل الإعلام، تم التحقق من موديل الطائرات بحسب الصورة التى نشرتها الهيئة، وتبين أنها طائرات تصوير وفقًا لما هو معروض من تعريف فى موقع أمازون العالمى.

وكانت العديد من الهجمات التى طالت منشآت عراقية وأمريكية فى العراق، استخدمت الطائرات المسيرة، حيث تعمل السلطات العراقية على الحد من حركة هذا النوع من الطائرات.