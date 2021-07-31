جبهة تيجراى: لن نوقف معاركنا حتى سقوط الحكومة الإثيوبية الحالية

جدة - نرمين السيد - أعلنت جبهة تحرير تيجراى الإثيوبية، اليوم السبت، أنها لن توقف معاركها ضد الجيش الإثيوبى حتى سقوط الحكومة الإثيوبية الحالية التى يقودها أبى أحمد، حسبما نقلت قناة "العربية" الاخبارية فى نبأ عاجل.





وكانت الحكومة الإثيوبية، بقيادة أبى أحمد، شنت حربًا عرقية قاسية ضد إقليم تيجراى منذ نوفمبر 2020، حيث شهدت المنطقة انتهاكات لا إنسانية واسعة، من بينها عمليات قتل واغتيالات واسعة واغتصاب، ما أدى إلى مجاعة حادة فى الإقليم. وبعد 8 أشهر تقريبًا، نجحت قوات تحرير تيجراى فى استعادة السيطرة على الإقليم وهزيمة الجيش الإثيوبى فى يونيو الماضى، حيث احتجزت قوات تيجراى نحو 5 آلاف أسيرًا من القوات الحكومية الإثيوبية.

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