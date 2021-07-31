مجموعة من الشخصيات والكفاءات الوطنية التونسية تعلن دعمها لقرارات قيس سعيد

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البيان: تمثلا للأزمات المتتالية التى عرفتها البلاد فى العشرية الأخيرة نتيجة شلل مؤسسات الدولة على رأسها المؤسسة النيابية وعدم قدرتها على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وآخرها الصحية، وتفاعلا مع القرارات التى بادر إليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم 25 يوليو 2021، واستجابة لنداءات شرائح عديدة من الشعب التونسى وفى مقدمتها الشريحة الشبابية بضرورة تصحيح المسار لإنقاذ البلاد من حالة التردى والشلل ومظاهر الانسداد والاحتقان من جراء سوء الحوكمة واستشراء الفساد، فى ظل ترذيل الحياة السياسية واهتراء الشرعية، وإيمانا منا بأنّ الإسهام فى إنجاح هذه المرحلة التصحيحية والمشاركة فى رفع تحدياتها واجب وطنى ومسؤولية تاريخية، صحّ العزم عندنا – نحن مجموعة من الشخصيات والكفاءات الوطنية-على إصدار البيان التالى:

أوّلا: نعبّر عن ارتياحنا ومساندتنا للقرارات التى اتخذّها رئيس الجمهورية استنادا للدستور باعتبارها منعطفا هامّا لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطى ونقطة ضوء فى النفق المظلم الذى دخلته تونس فى العشرية الأخيرة.

ثانيا: ندعو رئيس الجمهورية بالتعجيل فى تشكيل الحكومة ووضع خارطة طريق قصد استرجاع السير العادى للمؤسسات طبقا لما تفضل به فى عديد المناسبات من تمسك ثابت بضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمسار الديمقراطى.

ثالثا: وانطلاقا من تعلًقنا بالمبادئ الكونية للحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة الرشيدة والقضاء النزيه والعدالة الاجتماعية وإيمانا منًا بوجوب اضطلاع الدولة بدورها التحفيزى للمبادرة الفردية والإبداع ودورها ألتعديلى لصالح المناطق المحرومة والفئات الهشًة من المجتمع التونسى، ندعو كل القوى الحية فى تونس من فاعلين سياسيين ومجتمع مدنى وكفاءات وطاقات وشباب إلى الانخراط كلّ من موقعه فى إنجاح هذا المسار التصحيحى والتفاعل معه بشكل إيجابى حتّى تستعيد مؤسسات الدولة أدوارها الطبيعية فى أقرب الآجال بما يمكن الشعب من استعادة الثقة فى المستقبل و تحقيق التعافى للاقتصاد الوطنى.

رابعا: كما ندعو الدول والشعوب الشقيقة والصديقة، إلى تكثيف دعمها للمساعى الرامية لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطى فى تونس والوقوف الى جانب خيارات الشعب التونسى فى تحقيق طموحاته فى التشغيل والتنمية والكرامة الوطنية.

واختتمت البيان: "عاشت تونس حرّة منيعة مزدهرة ووفق الله كل القوى الوطنية الصادقة فى تحقيق طموحات شعبنا من حرية وعدالة".