قوات الأمن التونسية تضع القاضى بشير العكرمى قيد الإقامة الجبرية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تتهم جماعات حقوقية فى تونس القاضى بشير العكرمى بأنه قريب من الجماعات الإسلامية والإخوان، ما جعله يخفى ملفات متعلقة بالإرهاب، منها ملفان عن اغتيال المعارضين السياسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى.

وبحسب الوكالة، جاء وضع العكرمى قيد الإقامة الجبرية بعدما تعهد الرئيس التونسى قيس سعيد بقيادة حملة لا هوادة فيها لمكافحة الفساد المستشرى فى كل القطاعات.