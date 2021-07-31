رئيس البرلمان العربى يبدأ غدا زيارة لباكستان

جدة - نرمين السيد - وتهدف الزيارة - وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربى اليوم السبت - إلى تعزيز العلاقات البرلمانية العربية مع الجانب الباكستانى، خاصة فى ضوء ما تشهده العلاقات بين الجانبين من تطورات إيجابية ونمو ملحوظ فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

كما تأتى هذه الزيارة فى ظل حرص البرلمان العربى على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف مع برلمانات الدول الإسلامية والصديقة، لاسيما فى ضوء الثقل الكبير الذى تتمتع به باكستان فى محيطها الإقليمى وفى العالم الإسلامى والدولى.

ومن المقرر أن يلتقى رئيس البرلمان العربى خلال الزيارة مع رئيس باكستان، ورئيس الوزراء ، ووزير الخارجية، كما ستشمل لقاءات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستانى.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة، توقيع عدد من مذكرات التعاون بين البرلمان العربى والجانب الباكستانى، بهدف مأسسة العلاقات بين الجانبين، وتعزيز العلاقات فى مجال العمل البرلمانى، وتنسيق المواقف المشتركة خلال المنظمات والاتحادات البرلمانية التى يشترك فيها الجانبان، وفى مقدمتها الاتحاد البرلمانى الدولى، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات البرلمانية المتبادلة بين الجانبين.

ومن المقرر أن تشمل الفعاليات زيارة وفد البرلمان العربى إلى متحف مجلس الشيوخ الباكستانى ومعهد باكستان للخدمات البرلمانية، فضلاً عن زيارة بعض المعالم التاريخية والحضارية بالعاصمة إسلام آباد الشاهدة على الحضارة الباكستانية والنهضة التنموية التى تشهدها.

ويرافق رئيس البرلمان العربى فى هذه الزيارة الهامة، وفد رفيع المستوى من أعضاء البرلمان العربى والمستشارين ومن الأمانة العامة.