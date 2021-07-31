الفنان غسان صليبا: لن نترك لبنان لهم و4 أغسطس تاريخ مفصلي

قال الفنان اللبناني والبطل المسرحي غسان صليبا، في حوار مع "دوت الخليج"، إن انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس صار "تاريخا مفصليا"، مشددا على ضرورة ابتعاد "المجموعة الفاسدة عن الحكم".

ويعد غسان صليبا صاحب الإطلالة القوية والصوت الجبلي الشجي، والمشاركات المسرحية التاريخية المميزة بدءا من مسرحية "صيف 840"، التي تؤرخ لثورة "عامية أنطلياس" ضد الوجود الأجنبي في لبنان في القرن التاسع عشر، وفي العمل المسرحي التاريخي والأدبي للشاعر الكبير "المتنبي" للفنان الكبير منصور الرحباني التي عرضت كذلك في دبي لأربع ليال متتالية في عام 2001.

ماذا غير انفجار الرابع من أغسطس في شخص الفنان اللبناني غسان صليبا؟

صليبا قال: "لنبدأ من المكان الصحيح لم أكن أتصور أن يصل الإجرام إلى ما وصل إليه وأن يفعل بمدينتنا بيروت ما فعل بها، ذلك لأن الفساد وكثير من الفاسدين من الذين حكمونا لا يستحقون هذه المناصب ولا هذا الشعب الأبي".

وأضاف: "جريمة التفجير منعطف كبير وخطير والأمر الإيجابي فيها أنها صارت تاريخا مفصليا، وليس هناك من رجوع إلى الخلف، المجموعة الفاسدة يجب أن تبتعد عن الحكم مهما كلف ذلك الشعب اللبناني، وليس عندنا ما نخسره، وللأسف البعض ما زال يصفق لهم والمطلوب تفعيل الثورة ومشاركة كل أطياف الشعب اللبناني فيها ومن كل الطوائف والملل".

وتابع: "عندي أمل، فالأمل لا بد منه وهناك نواة من الشباب يملكون الوعي الكافي للتغيير، والبداية كانت من الانتخابات النقابية، وما حصل في نقابة المهندسين من فوز للائحة التغيير هي بداية جيدة، والتغيير يجب أن يبدأ من مكان ولا ينفع البكاء على الأطلال".

وعبر صليبا عن اعتزامه النزول للمشاركة في الذكرى السنوية للحادث الأليم، قائلا: "سننزل في ذكرى 4 أغسطس إن شاء الله بالآلاف والملايين.. هو تاريخ مفصلي ما قبله ليس كما بعده، وما حصل كارثة على لبنان يجلب أن لا تمر هكذا".

وقال صليبا إن "العدالة تتحقق عندما لا يتدخل السياسيون بالقضاء، وعلى العكس هم يتدخلون ويحاولون إخفاء معالم الجريمة، يجب رفع الحصانة عن السياسيين والمسؤولين في جريمة كبرى كالتي حصلت، وأعتقد أنهم يخافون من المحقق والعدالة، ومن كشف الجريمة".

وعن المطالبات بأن يكون التحقيق في انفجار المرفأ دوليا، قال صليبا إنه "ليس من المهم أن يكون التحقيق دوليا أو محليا، المهم ألا يتعرض القاضي الذي يحقق في الجريمة للضغوطات من السياسيين لإعاقة التحقيق وتعطيل سير العدالة".

وردا على سؤال بشأن إمكانية انتقال صليبا إلى خارج لبنان في ظل هذه الأوضاع المتردية، قال:"لن نترك لبنان لهم.. أنا هنا وولدي الفنانين وسام وزياد باقون في لبنان، إرادتنا أقوى ولن يستطيعوا كسرها ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، كما قال الشاعر".

ويعتبر صليبا نفسه فنانا ثائرا بمواقفه وأعماله، قائلا: "شاركت في الثورة شخصيا وقدمت أعمالاً فنية منها "علي الصوت" (ارفع الصوت) و"الشعب الغاضب"، وقدمت أغنية كتبها ولحنها جاد إلياس الرحباني واسمها "معقولة شي نهار".