تفتيح البشرة السمراء خلال يومين بالوصفات الطبيعية الرائعة

تفتيح البشرة السمراء خلال يومين بالوصفات الطبيعية، هناك العديد من النساء التي يحملن بشرة سوداء، وبشرة اخرى تحتاج الى تفتيح، حتى يظهر شكلها جذاب ورائع، ومن ثم تحافظ على بشرتها ضد الجفاف وتعمل على تفتيحها بطريقة سهلة وبسيطة، وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم وهو طريقة تفتيح البشرة السمراء في يومين فقط.

وصفات طبيعية لتفتيح وتبييض البشرة السمراء خلال يومين فقط

● يتم وضع ملعقة قشر برتقال، ومعلقة كركم، بالإضافة إلى معلقة جل الصبار مع كمية بودر.

● يتم خلط هذه المكونات مع بعضها البعض بطريقة جيدة، ثم يتم فرك البشرة بها جيداً.

● يتم ترك الوجه لمدة 40 دقيقة، ثم بعد ذلك يتم تنظيف الوجه جيداً.

● هناك وصفة أخرى وهي، خلط الحليب البودر مع الترمس وهي من أفضل الوصفات المستخدمة في تبييض وتفتيح البشرة بشكل جميل جداً ورائع.

● يعتبر ايضاً، خلط ومزج العسل الطبيعي مع الحليب، من الوصفات الطبيعية الرائعة في تفتيح البشرة السمراء في وقت قصير جداً.

● لا ننسى في حديثنا عن الوصفات الطبيعية، جل الصبار ذات القدرة العالية جداً في تفتيح البشرة وجعلها ذات المنظر الرائع والجذاب.

● هناك ايضاً طريقة وصفة طبيعية لتبييض البشرة بشكل ممتاز جداً وهي، مزج الصندل مع زيت اللوز، وبعدها إضافة الحليب عليها، حتى نحصل على عجينة رطبة وناعمة.

● يتم وضع الخليط أو العجينة التي تم عملها على الوجه، وتركها لمدة 30 دقيقة.

● يتم بعد ذلك تنظيف الوجه بماء رطب وبارد، ويفضل أن يتم تكرار هذه العملية أكثر 3 مرات في 7 أيام، حتى يتم الحصول على نتيجة ممتازة وإيجابية.

● وضع قطع الخيار على الوجه وتركه لمدة 14 دقيقة، ثم غسله بالماء البارد، تعتبر ايضاً من الوصفات المستخدمة في تبييض وتفتيح البشرة، وهي الطريقة الشائعة والمستخدمة والأكثر انتشاراً.

● لتفتيح البشرة السوداء ايضاً، يستخدم الحمص، وذلك لاحتوائه على عناصر ومواد غذائية تعمل على تفتيح خلايا البشرة بشكل طبيعي.

● قد يظن الجميع أن الفجل الحار مضر للبشرة ويسبب احمرار والتهاب البشرة، ولكن الواقع غير ذلك تماماً، وذلك لاحتوائه على مضادات اكسدة قوية ويحمي البشرة ويعمل على إزالة الهالات والبقع السوداء، وذلك من أجل الحصول على بشرة رائعة وجذابة.

● البطاطس لها فوائد عديدة، فهي تعمل على إزالة البقع الداكنة، و يحافظ على نضارة البشرة، وتعمل على تبييض البشرة بشكل طبيعي.

● عصير الليمون مفيد جداً في عملية تفتيح البشرة يعمل على تقشير الخلايا الميتة ويجعل لون البشرة لون واحد، أي أنه يساعد في توحيد لون البشرة.

● من أهم الوصفات الطبيعية والنباتات المستخدمة في عملية تفتيح البشرة السوداء هو زيت الخروع، وزيت جوز الهند، حيث يساعد بدرجة كبيرة في تبييض البشرة السوداء، حيث ان زيت الخروع غني بالأحماض واوميجا3، فهو منظف جيد للبشرة ويزيل كل الزيوت المتراكمة على البشرة.

● يجب الحفاظ على النظام الغذائي السليم لتفتيح البشرة السوداء كما يجب الترطيب بطريقة مستمرة، وذلك للحصول على بشرة رطبة، الحصول على كمية كافية من النوم، حتى يساعد في توفر بشرة صحية جيدة.

● ماسك العسل الطبيعي لتفتيح البشرة، لاحتوائه على الأحماض والمركبات النشطة حيوياً، والتي تعمل على تفتيح وتبييض البشرة السوداء.

● يعتبر ماسك الزبادي غني بمركبات حيوية، تعمل على تفتيح البشرة وتقلل من البقع الداكنة، وتعطي البشرة شكلاً جميلاً.

● ماسك الكركم، الذي يعمل على تجديد خلايا البشرة، بالإضافة إلى دوره الفعال في تفتيح البشرة.

كريمات تفتيح البشرة السمراء خلال يومين في الصيدليات

● يتوفر في الصيدليات العديد من الوصفات الطبيعية المستخدمة في تبييض وتفتيح البشرة، والتي تحتوي على (الهيدروكينون، الكورتيزون).

● كما ان يوجد العديد من الكريمات الأخرى المستخدمة في تبييض وتفتيح البشرة السوداء مثل foldex cream، romix cream، fade out.

● كما يوجد ايضاً العديد من الأحماض المستخدمة في تفتيح وتبييض البشرة السوداء مثل حمض الكوجيك المستخدم في التفتيح.

● وحمض اللاكتيك لتقوية مناعة البشرة حمض الأزيليك، بالإضافة إلى حمض الجليكوليك.

● يتم اتباع نصائح وإرشادات الطبيب في حالة استخدام كريمات التفتيح والتبييض للجلد.

● وذلك لتجنب احمرار أو التهاب الجلد، وعدم حدوث أي مضاعفات أخرى بالجلد.

● هناك طريقة طبية في تفتيح البشرة السوداء وهي تفتيح البشرة باستخدام الليزر، وهي طريقة فعالة مع معظم الأشخاص.

وفي نهاية هذا المقال، قمنا بشرح مجموعة من الوصفات الطبيعية المستخدمة لتبييض البشرة السوداء، ومن ثم البحث عن أفضل الوصفات من اجل التمتع بالبشرة الجذابة والرائعة.