nss.gov.om نظام الدعم الوطني للكهرباء والمياه 2021 بسلطنة عمان وخطوات التسجيل والفئات المشمولة

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محمد سياف - ابو ظبي - نظام الدعم الوطني العماني للكهرباء والمياه 2021 هو نظام تقدمه الحكومة العمانية للمواطنين بعمان بهدف التخفيف عليهم من الأعباء المالية التي نتجت بسبب تحرير أسعار الوقود والمياه واستهلاك الكهرباء بالسلطنة، ولكي لا تتأثر بعض فئات المجتمع العماني بهذه القرارات الإصلاحية، قرر مجلس الوزراء إنشاء نظام الدعم الوطني، وهو مخصص لطبقات محددة من المواطنين تنطبق عليهم عدداَ من المعايير والشروط للحصول على الدعم.

وتعمل الحكومة العمانية على تمكين المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير المطلوبة للاستفادة من نظام الدعم الوطني لضمان وصول الدعم للمستحقين له من المواطنين العمانيين، مما يخفف العبء عليهم نتيجة تحرير سعر الوقود واستهلاك الكهرباء والمياه ولهذا أطلقت آلية نظام الدعم الوطني للمواطنين للتسجيل فيه لمن تنطبق عليهم الشروط.

الفئات المشمولة في نظام الدعم الوطني بسلطنة عمان

حددت الحكومة العمانية الفئات المشمولة بالدعم، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين له من المواطنين العمانيين وهم :

ربات البيوت. الموظفين. الباحثين عن عمل. الطلاب. أصحاب الأعمال الحرة. المتقاعدين.

كيف يمكن التسجيل في نظام الدعم الوطني ؟

التسجيل في منظومة الدعم العمانية يكون من خلال إما تحميل تطبيق نظام الدعم على الهاتف المحمول، أو التسجيل عبر البوابة الإلكترونية بالخطوات الأتية:

الدخول إلى الموقع المخصص للدعم الوطني بسلطنة عمان. اختيار التسجيل. اختيار تسجيل الدخول. إضافة رقم الهاتف أو الرقم المدني أو اسم المستخدم إضافة رمز التفعيل الذي يصل في رسالة على الهاتف المحمول. اختيار كلمة المرور واسم المستخدم. اختيار الدعم الوطني للكهرباء. إضافة البيانات المطلوبة. التأكد من صحة البيانات والضغط على إرسال الطلب.

شروط استحقاق الدعم الوطني في عمان

وضعت عدداًَ من المعايير والشروط لاستحقاق الدعم للمواطنين في سلطنة عمان من خلال الجهات المعنية وهي: