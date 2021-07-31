الجيش الأفغانى يستعيد السيطرة على منطقة بولاية هيرات من طالبان

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها عبر تويتر، قالت وزارة الدفاع فى أفغانستان: "استعادت قوات الأمن الوطنى الأفغانية والمليشيا، بدعم من القوات الجوية الأفغانية، اليوم السيطرة على منطقة غوزار فى ولاية هيرات من سيطرة طالبان. وتم خلال ذلك قتل أو جرح أكثر من 100 من مسلحى طالبان".

وأكدت الدفاع الأفغانية أن الجيش تمكن خلال العملية من ضبط كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر.