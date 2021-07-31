فيديو.. ضبط أشخاص تعمدوا تخويف مرتادي أماكن عامة بالسعودية

أعلنت شرطة منطقة الرياض في السعودية، الجمعة، اعتقال 4 مواطنين تعمدوا تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم شرطة الرياض الرائد خالد الكريديس قوله إنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يرتدون أقنعة على وجوههم، ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم".

وأضاف: "وهم 4 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ويظهر المقطع الفيديو المنتشر على الشبكات الاجتماعية المواطنين الأربعة يرتدون أقنعة مخيفة على وجوههم ويلاحقون الناس في الشارع العام سواء مشيا أو بسيارتهم، في أوقات متأخرة من الليل، مما يخلق الفزع والرعب في أنفسهم.