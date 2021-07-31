تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل

طريقة الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب، تعمل الشركة السعودية على تقديم العديد من خدمات الدعم، والتمويل منذ 30 عام برأس مال 10 مليون ريال سعودي، وكان هدف الشركة من البداية تمويل إسلامي، وتلبية الطلب المتزايد في سوق المملكة، وإيجاد الحلول التمويلية، وتتميز الشركة السعودية بأنها تقدم تمويلات شخصية بدون تحويل راتب مع تطابقها مع الشريعة الإسلامية بتمويلات تصل إلى 500000 ريال سعودي.

خطوات الحصول على قرض شخصي يصل إلي 250 , 000 ريال سعودي

يمكنك الحصول على قرض شخصي يكون متوافق مع الشريعة الإسلامية ولكن ينبغي توفر بعض الشروط الهمة والاجراءات ومن أهمها، أنه لا يتم تحويل الراتب ، ويتم الموافقة على القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

يتم السادات خلال 60 شهر من خلال الفترة التي يتم الحصول فيها على المبلغ ، بجانب هامش ربح بسيط للغاية والاجراءات لا تحتاج الكثير من الوقت.

طريقة الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب

تعمل الشركة السعودية على تقديم العديد من التمويلات، وخاصة التمويلات الشخصية بدون تحويل راتب، وبدون كفيل، والتي تصل قيمتها إلى 500 ألف ريال سعودي، وللحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل اتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة السعودية للتمويل.

اختيار أيقونة التمويل الشخصي للأفراد، والضغط على كلمة تقديم طلب.

تدوين كافة البيانات المطلوبة عبر موقع الشركة الإلكتروني.

رفع كافة الأوراق المطلوبة بعد الموافقة على الشروط والأحكام التي تقرها الشركة.

عقب الانتهاء من هذه الخطوات، وعندما تقوم الشركة بفرز البيانات، والتحقق منها ستتواصل مع المواطن بعد استيفاء الشروط.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي

بعد التقديم الإلكتروني على تمويل شخصي، والحصول على الموافقة ينبغي إحضار بعض المستندات إلى الشركة السعودية لإتمام عملية التمويل، وهي:

كشف حساب بنكي للمواطن لآخر 3 شهور داخل المملكة.

كشف بمفردات الراتب الشهري للمتقدم.

تعبئة البيانات اللازمة لطلب التمويل الشخصي، ويتم ذلك في المقر الرئيسي للشركة.

في حالة الرغبة في الحصول على تمويل بقيمة أكثر من 100000 ريال سعودي لا بد من توافر كفيل للمتقدم لدى الشركة السعودية للتمويل.

مزايا تمويل منصة سلفا

تعمل هذه المنصة على تقديم تمويل شخصي بشكل سريع بدون أن يتم تحويل المناسب الخاص بالعميل بالمملكة السعودية وتختلف كثير على المنصات الأخرى، ويوجد أقساط مجدولة تتناسب مع الالتزامات المالية، لهذا سوف نوضح لكم مميزات تمويل من صد سلفه بدون أن يتم تحويل أماكن بالمملكة وهي كالآتي:

أكثر ما يميز تمويل منصة سلفا انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تحتاج أن تقوم بتحويل الراتب الشهري الخاص بهذا العميل، بالإضافة إلى أنه يتم إيداع تمويل سلفا في حساب العميل بشكل فوري.

منصة سلفه تقدمها هامش ربح تنافسي، يمكن أن يصل قيمة مبلغ التمويل دون أن يتم تحويل الراتب حتى 500 ريال سعودي.