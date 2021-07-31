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محمد سياف - ابو ظبي - متى دوام الاداريين في المدارس 2021 في المملكة العربية السعودية، فهي تختلف عن المواعيد المُخصصة لعودة الطلاب وأيضًا أعضاء هيئة التدريس حتى يهيئون الدراسة قبل قدومهم إلى المدارس لكي يضمنون سير العملية التعليمية دون عائق واستقبال الطلاب بمختلف مراحلهم دون تأخير، واليوم سوف نتطرق للمزيد تابعونا.

عودة الإداريين

تبدأ عودتهم قبل بدء العام الدراسي الجديد لكي يقومون بعمل كافة الإجراءات التي تؤهل لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، فالدراسة ستبدأ في يوم 29 من أغسطس الموافق يوم الأحد كما أعلنت عن ذلك وزارة التعليم السعودية، بالإضافة إلى أعلنها عن استعدادها التام لهذا العام وقامت بتطوير نظام التعليم بشكل كامل من حيث عدد الفصوص وعدد ساعات الدراسة الفعلية.

متى دوام الاداريين في المدارس

سيبدأ دوام الاداريين في المدارس السعودية يوم 23 أغسطس 2021 الموافق 14 محرم 1443، حيث يقومون بتأهيل المدارس لاستقبال الطلاب وتلبية خدماتهم دون حدوث أي عائق، فالوزارة أكدت على عودة الدراسة الحضورية في جميع الجامعات والمدارس في جميع أنحاء المملكة.

موعد عودة الطلاب للدراسة في السعودية

سيبدأ العام الدراسي لهذا العام يوم الأحد الموافق 20 من المحرم 1443 والموافق 29 من شهر أغسطس، وهذا العام سيكون حضورياً بعدما كانت عن بعد في الأعوام السابقة.

والدراسة ستكون ثلاثة فصول لهذا العام بدلاً من فصلين كما كان في السابق، وأيضاً أكدت وزارة التعليم السعودية على ضرورة أخذ جرعة اللقاح لكافة العاملين بالوظائف التعليمية سواء إداريين أو مُعلمين لضمان سير العملية التعليمية باستقرار تام.