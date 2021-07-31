جدة - نرمين السيد - فيما يُقدر متوسط معدل التطعيم فى بريطانيا بـ 249 ألفا و740 جرعة فى اليوم الواحد، ما يعنى أن البلاد ستستغرق شهرًا واحدًا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين، حسبما أفادت البيانات.
فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى بريطانيا إلى 5.86 مليون حالة، فى حين سجلت البلاد 129.877 من الوفيات جراء الإصابة بالفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: قدمنا 84.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.