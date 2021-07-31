بريطانيا: قدمنا 84.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - فيما يُقدر متوسط معدل التطعيم فى بريطانيا بـ 249 ألفا و740 جرعة فى اليوم الواحد، ما يعنى أن البلاد ستستغرق شهرًا واحدًا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين، حسبما أفادت البيانات.

فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى بريطانيا إلى 5.86 مليون حالة، فى حين سجلت البلاد 129.877 من الوفيات جراء الإصابة بالفيروس.