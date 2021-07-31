ألمانيا تسجل 2400 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و 769165 حالة بعد تسجيل 2400 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91658 عقب تسجيل 21 وفاة جديد