البيت الأبيض يعلق على معلومات محاولات ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفى يوم الجمعة، إن "الرئيس بايدن أكد بوضوح أن فى رأيه من المهم أن تكون وزارة العدل حرة من أى تأثير سياسي".
وأضافت أن "ما تم الكشف عنه الآن يؤكد على أهمية ذلك".
وامتنعت المتحدثة عن الرد على السؤال بشأن ما إذا ستتخذ وزارة العدل أى خطوات على خلفية الإعلان عن محاولات ترامب للضغط على الوزارة بهدف إلغاء نتائج الانتخابات.
وكانت لجنة فى مجلس النواب يقودها نواب ديمقراطيون، قد أعلنت أن لديها معلومات تدل على أن ترامب هدد بإقالة مسؤولين فى وزارة العدل، مطالبا بأن يعتبروا نتائج انتخابات الرئاسة مزورة.
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