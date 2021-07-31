السعودية .. موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد والتقويم الدراسى وعودة المعلمين والاداريين

موعد بدء العام الدراسي الجديد ، من أكثر الموضوعات بحثاً في تلك الفترة هو متي سوف تبدأ الدراسة لعامها الجديد في المملكة العربية السعودية، وقد تم ذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن التقويم الخاص بالعام الدراسي الجديد 1443، كما أنها عملت على توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالعام الدراسي حتى يكون لدى الجميع علم بما سوف يتم فعله بالعام الدراسي في السعودية.

موعد بدء العام الدراسي الجديد

اهتمت وزارة التربية والتعليم السعودية بتقديم توضيح يضم جميع التفاصيل التي تخص الدراسة لعام1443، كما أنها حرصت على أن تقوم بوضع خطة تعليمية جيدة تجعل العام الدراسي يتم على 3 فصول دراسية وهذه الخطة تساعد في تقليل أعباء الدراسة على الطلبة والطالبات والتي تم توضيحها على النحو التالي:

سوف تكون بداية العام الدراسي الجديد في 21من شهر محرم 1443 والذي يوافق 29 من شهر أغسطس 2021.

في 21من شهر محرم 1443 والذي يوافق 29 من شهر أغسطس 2021. تكون إجازة اليوم الوطني في السعودية يوم 16 صفر 1443ويوافق هذا اليوم في التاريخ الميلادي 23 سبتمبر 2021.

أما بالنسبة إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول فتكون في يوم 15 من شهر جمادى الأول 1443 ويتوافق مع يوم 19 ديسمبر 2021.

وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول في 15 جمادى الأول وتوافق يوم 30 ديسمبر 2021.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن عودة الإداريين والمعلمات والمعلمين قبل بداية الدراسة لتزويدهم بجميع الخدمات وتمهيداً لقبول الطلاب، بالإضافة إلى أن الوزارة أعلنت عن موعد عودة الطلاب للجامعات السعودية في يوم التاسع والعشرين من أغسطس 2021 والذي يتوافق مع الأول من شهر محرم 1443، كما ان الوزارة قامت بالإعلان عن بعض من الضوابط من أبرزها الآتي: