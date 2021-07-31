رابط نتائج الثانوية العامة فلسطين 2021 وزارة التربية نتائج توجيهي فلسطين tawjihi.mohe.ps

رابط نتائج الثانوية العامة فلسطين 2021، من الموضوعات التي تشغل بال أكثر من 84 ألف طالب وطالبة قاموا بأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة في فلسطين، بالإضافة لأولياء الأمور الذين يحلمون بمستقبل متميز لأبنائهم بعد المرحلة الثانوية، حيث تعتبر نتائج توجيهي فلسطين من أهم النتائج بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد تحديد وزارة التربية والتعليم الموعد الرسمي لإعلانها إلكترونياً، ضمن حرص الوزارة على توفير أفضل الوسائل لاستخراج النتيجة دون الحاجة للذهاب للمدارس، نظراً للوضع الحالي الذي تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا بالإضافة لوجود الاحتلال الإسرائيلي، لهذا نقدم من خلال موقعنا “ثقفني” طريقة استخراج النتائج برقم جلوس الطالب والرابط المخصص لذلك تابعونا.

الدخول على الموقع الإلكتروني “psge.ps“.

أو الدخول على “tawjihi.mohe.ps“.

كتابة رقم الجلوس المكون من 6 أو 8 أرقام.

النقر على مربع بحث.

تظهر النتائج عند إعلانها رسمياً.

رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين 2021

موعد إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة فلسطين 2021

قامت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية خلال الأيام الماضية بمتابعة لجان التصحيح ورصد الدرجات، لطلبة وطالبات الشهادة الثانوية العامة 2021، بعد أن أدوا الاختبارات المقررة لها وسط ظروف صعبة بسبب الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة لانتشار فيروس كورونا وعد توافر العديد من الإمكانيات الطبية، هذا وقد حرصت الوزارة على مراعاة الوضع الحالي خلال عمليات التصحيح حتي يطمئن الطلاب وأولياء الأمور، وقد أكدت مصادر بالوزارة على أن النتائج جيدة ولا داعي للقلق وسوف يتم الانتهاء من أعمالها قبل الموعد الرسمي الذي حددته الوزارة، وهو يوم الثلاثاء الموافق 3/8/2021 في تمام الساعة 10 صباحاً.

إعلان نتائج الثانوية العامة فلسطين 2021

حددت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية طرق الحصول على نتائج الثانوية العامة 2021، بحيث تتوافر من خلال الروابط الذي أوضحناها خلال السطور السابقة للتعرف تفصيلياً على الدرجات، أو من خلال الرسائل القصيرة SMS على الهواتف النقالة، ويستطيع طلاب شهادة التوجيهي في فلسطين بمختلف مناطق قطاع غزة والمحافظات الجنوبية، الاستعلام عن النتيجة في التوقيت الرسمي مباشرةً دون الحاجة للذهاب للمدارس حفاظاً على سلامتهم.

شهادة التوجيهي فلسطين 2021

تعتبر شهادة الثانوية العامة من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب خلال دراسته قبل الجامعية.

فهذه الشهادة هي المؤهلة لدخول المرحلة الجامعية ويتحدد عليها مستقبل الطالب في الدخول للكلية والجامعة.

التي يرغب بها لتحقيق هدفة ومستقبلة التعليمي والعملي.