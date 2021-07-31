واشنطن تصادر سفينة نقلت مشتقات نفطية لكوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان لها: "الناقلة تتسع لـ2734 طنا، وتستخدم فى عمليات تسليم غير مشروعة للمنتجات البترولية من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، ويتم فى النهاية توجيه الشحنات إلى ميناء نامبو الكورى الشمالي".
وأضافت: "المواطن السنغافورى كويك كى سينج، اشترى الناقلة بأكثر من 500 ألف دولار لاستخدامها فى عمليات نقل نفط من سفينة إلى أخرى بقيمة 1.5 مليون دولار ومنها إلى سفينة كورية شمالية".
وتابعت: "استخدمها كذلك، بغرض السفر إلى ميناء كوريا الشمالية نامبو فى انتهاك للعقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على بيونغ يانغ".
وذكر البيان أن "كويك لا يزال طليقا ومتهما بالتآمر للتهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية، ومؤامرة غسل الأموال التى تضمنت مدفوعات متنوعة بالدولار تمت معالجتها من خلال حسابات فى الولايات المتحدة لشراء النفط".
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