البرازيل تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجلت اليوم الجمعة 40.904 إصابات و963 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجلت اليوم الجمعة 40.904 إصابات و963 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل أكثر من 19.8 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، فى حين بلغت الحصيلة الرسمية للوفيات 555.460 حالة.

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