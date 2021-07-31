تمويل بالتقسيط 60 شهر بدون كفيل ب100 ألف ريال لدى اليسر للإجارة والتمويل

يمكن الحصول على تمويل بالتقسيط الميسر 60 شهر داخل أراضي السعودية من خلال أفضل تمويل ميسر عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة الآن وقد حققت الشركة أقبال متزايد من المواطنين السعوديين وغير السعوديين من الجنسيات الأخرى المقيمة في المملكة لأنها توفير تسهيلات تمويلية عديدة وميسرة عند طلب التمويل الشخصي أو تمويل السيارات وغيرها من التمويلات المقدمة من شركة اليسر للتمويل حيث يمتاز التمويل بأنه بدون كفيل غارم أو بدون ضامن على التمويل حتى مبلغ مائة ألف ريال سعودي بموافقة سريعة عند تطابق الشروط والضوابط المطلوبة لدى الشركة ويصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل النقدي بشرط توفير موافقة الكفيل الغارم ويتم التقديم الإلكتروني على طلب التمويل من خلال رابط التقديم على تمويل ميسر بدون كفيل غارم بفترة سداد ميسرة حتى خمسة سنوات لجميع العملاء السعوديين أو المقيمين من الجنسيات الأخرى بالمملكة عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

الشروط الأساسية المطلوبة للموافقة على طلب تمويل شركة اليسر الآن

لكل تمويل شخصي أو تمويل سيارات بعض الضوابط والشروط اللازمة للحصول على موافقة عند طلب التمويل من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً فعند توافق الشروط والضوابط المطلوبة يتم الحصول على كافة المزايا التمويلية لذلك إليكم كافة الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل:

يحتاج مدة عمل لا تقل عن ستة أشهر للمقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة وكذلك مدة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للسعودي عند طلب تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل.

شركة اليسر للتمويل تطلب دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي وستة آلاف ريال سعودي للمقيم في السعودية.

العمر الذي يطلبه التمويل يبدأ من واحد وعشرون عاماً ويصل حتى ستون عاماً ولكن المتقاعد حتى سبعون عاماً.

أفضل تمويل في المملكة بدون الحاجة إلى كفيل غارم سواء كان العميل المتقدم سعودي أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة.

تمويل بالتقسيط الميسر لمدة تصل إلى 60 شهراً في المملكة العربية السعودية.

يصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل بموافقة الكفيل السعودي ولكن بدون كفيل حتى 100 ألف ريال سعودي.

متوافق التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل المملكة.

المميزات التمويلية المقدمة من قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية