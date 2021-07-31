موعد عودة المعلمين والإداريين ١٤٤٣ حسب التقويم الدراسي الجديد 1443 بعد التعديل ، بدأ العد التنازلي لاقتراب بدء العام الدراسي الجديد في المملكة السعودية، ومن هذا المنطلق بدأت التساؤلات تُطرح من قِبل كل من الطلاب والإداريين، عن متى موعد عودة المعلمين والإداريين للمدارس والجامعات في السعودية حسب التقويم الدراسي الجديد 1442-1443. وهذا ما سنسلط عليه الضوء عبر السطور القادمة.

موعد عودة المعلمين والإداريين ١٤٤٣ للمدارس

واحتلت العديد من التساؤلات المرتبة الأولى على محرك البحث خلال الساعات الماضية بخصوص تاريخ عودة المعلمين للمدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، وهذا ما سيتم إيضاحه لنا ولكم تفصيلاً من خلال معرفة التقويم الدراسي الجديد 1442-1443 بعد التعديل. وما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية من قرارات تخص موعد بدء الدراسة للمدارس والجامعات 1443 في السعودية.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في السعودية يوم الأحد الموافق 29 من أغسطس 2021، وسيكون موعد عودة الإداريين في يوم 23 من أغسطس 2021 والموافق 14 من محرم 1443 هجريًا.

موعد عودة الطلاب للدراسة 1442-1443

خلال المؤتمر الذي انعقد في مقر وزارة التعليم تقرر أن تكون الدراسة العام الجديد ثلاث فصول دراسية النظام الجديد. وسيكون موعد بدء الدراسة السعودية يوم الأحد الموافق 20 من محرم لعام 1443 والذي يتوافق ميلاديًا في يوم 29 أغسطس 2021. ويعود الطلاب للمدارس.

وجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية أكدت أنه سيتم بدء العام الدراسي الجديد 1443 حضورياً للطلاب والمعلمين والإداريين. بشرط أخذ لقاح المضاد لوباء كورونا المستجد كوفيد 19. ضمن آلية الدراسة بالعام الدراسي الجديد في المملكة السعودية.

التقويم الدراسي الجديد 1443 بعد التعديل

وخلال المؤتمر المنقضي لوزارة التعليم السعودية، فقد تم الإعلان بشكل رسمي عن التقويم الدراسي الجديد 1443 بعد التعديل. والذي يُمكنكم من خلالة الإطلاع على تاريخ عودة المعلمين والإداريين والطلاب مع بدء العام الدرسي الجديد 1442-1443 في المملكة العربية السعودية، كما هو موضح في الصورة.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم تاريخ موعد عودة المعلمين والإداريين ١٤٤٣ للمدارس حسب التقويم الدراسي الجديد بعد التعديل، وسنتابع معكم المزيد من أهم الأخبار عن وزارة التعليم السعودية، وأهم القرارات التي من المتوقع أن تصدر خلال الفترة المقبلة قبل بدء العام الدراسي الجديد.