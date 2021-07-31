أسعار ومواصفات سيارة فورد F-150 السعودية ، طرحت أكبر شركات صناعة السيارات حول العالم، الشركة الأمريكية فورد أحدث موديلات السيارات محافظةً على نفس الشكل من حيث تصميمها المثبت كأيقونة، كما أضافت بعض التحديثات على التصميم في الموديل الجديد لعام 2021 جعلت شكل السيارة هجومي وحاد يوحي بالعصرية والشباب.

مواصفات وأسعار سيارة فورد F-150 السعودية

فورد العصرية الجديدة بهيكلها الأيقوني الذي يعد من الهياكل العسكرية، تحتوي على مصابيح جديدة رأسية من نوع الليد في الأمام، ولها مصدات دائرية الشكل، كما أن محركها ذو الغطاء المنتفخ يجعل مظهرها مميز للغاية وجذاب، سيارة فورد الجديدة لها شبك مستحدث بالكامل.

مميزات سيارة فورد F-150 الحديثة

يرغب العديد من الاشخاص التعرف على أهم المواصفات والعيوب للسيارة حيث أنF-150 تمتلك محرك إيكوبوست ذا سعة كبيرة تصل إلى 3500 سي سي والمميز أن قوته تصل إلى حوالي 375 حصان، أما بالنسبة إلى عزم فإنه 470 نيوتن تقريبًا، ستة سلندر، مما يمد السيارة بقوة هائلة وقدرة كبيرة.

بينما تمتلك السيارة ناقل يصل إلى حد ال 10 سرعات أوتوماتيكيًا، بسعة خزان تبلغ 136 من اللترات مما يجعل سرعة السيارة وقوة تحملها مناسبة للغاية.

أما من حيث الشكل تمتلك فورد 2021 تعديلات كبيرة عن ما سبق تضفي عليها نوعًا من الفخامة بمقاعد جلد فاخرة ومكيفة، كما يمكن تعديل وضعية كل المقاعد لحد عشرة مستويات.

بالنسبة الرفاهية والكماليات تمتلك السيارة فتحة بلوحين للسقف وشاشة ترفيهية وعارضة أيضًا للمعلومات 12 بوصة وشاشة كبيرة وواضحة للعدادات، كما أنها مزودة بكاميرات خلفية وكاميرا تنقل لـ 360 درجة، ومزودة بتقنية التحذير من الاصطدام، والتشغيل ببصمة الإصبع.

فورد الأمريكية المصنعة للسيارات

يجتمع الناس على أن سيارات فورد تفضي شعور فريد بالهيبة من حيث مظهرها المهيب وقدراتها الفائقة وثباتها العالي وهيكلها الذي يمزج بين العظمة والحدة خارجيًا والراحة والرفاهية داخليًا، ناهيك عن تقنيات الحفاظ على الأمن والسلامة بها.

كشفت الشركة رسميًا مؤخرًا عن إصدار نسخة سيارة فورد إف-150 للعام 2021 المعدلة لتمتلك ميزات ذكية وفي منتهى العصرية.

اسعار سيارة فورد 2021 F-150 في المملكة السعودية

بأسعار تبدأ من 139.700 ريالًا تم طرح سيارة فورد 2021 كمنافس قوي جدًا في أسواق المملكة العربية السعودية، حيث بلغ متوسط سعرها في أسواق المملكة إلى 238.500 ريال سعودي.

ختامًا لقد عرضنا لكم أسعار ومواصفات سيارة فورد F-150 السعودية وأهم المعلومات التي ترغب في معرفتها عن السيارة قبل الحصول عليها.