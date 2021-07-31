طلب شريحة stc من التطبيق وطريقة طلب شريحة بدل فاقد أس تي سي

طلب شريحة stc من التطبيق الإلكتروني لشركة الاتصالات السعودية أس تي سي وخطوات الحصول علي شريحة بدل فاقد من my stc. حيث أطلقت شركة الاتصالات السعودية طريقة الحصول علي بطاقة اتصالات للجوال من stc عن طريق طلب الشريحة من تطبيق mystc دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز خدمة أس تي سي وأيضاً يمكن للعملاء طلب شريحة بدل فاقد أس تي سي عن طريق ذلك التطبيق. كيفية طلب شريحة stc جديدة من تطبيق اس تي سى كيفية طلب شريحة stc جديدة من تطبيق اس تي سى الحصول علي شريحة جوال stc مسبقة الدفع أو شريحة جوال اس تي سي المفوترة يتطلب القيام بالخطوات التالية: خطوات طلب شريحة بدل فاقد stc واستخراج شريحة اس تي سى المفقودة عن طريق تطبيق ماي اس تي سي يتم بالخطوات التالية: تحميل تطبيق mystc علي الجوال.

ثم بعد ذلك فتح التطبيق بعد تحميله من متجر جوجل للجوالات التي تعمل بنظام اندوريد أو من اب ستور للجوالات ايفون.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الجوال المراد استخراج بدل فاقد له.

الضغط علي خيار ” إدارة الاستخدام والاشتراكات”.

ثم النقر علي خيار ” أيقونة الشريحة”.

وبعد ذلك يظهر تبويب للشرائح الموجودة.

ثم الضغط علي الشريحة المطلوب استبدالها.

وبعد ذلك الضغط علي ” بدل شريحتك”.

ثم الضغط علي خيار ” أرغب بتوصيل الشريحة”.

ويطلب من العميل إضافة رقم للتواصل معه من قبل موظف التسليم أثناء توصيل شريحة اس تي سى للمنزل ويطلب إعادة كتابة الرقم للتأكيد من صحته.

بعد ذلك يقوم العميل بتحديد موقع محل السكن والضغط علي خيار استمرار.

يجب اختيار لغة تواصل الشركة مع العميل.

وأخيرا يتم النقر علي خيار إرسال الطلب وبعد ذلك يتم تواصل موظف التسليم مع العميل للتأكيد علي نوع شريحة بدل فاقد من stc شركة الاتصالات السعودية. الوسوم

طلب شريحة stc من التطبيق الإلكتروني لشركة الاتصالات السعودية أس تي سي وخطوات الحصول علي شريحة بدل فاقد من my stc. حيث أطلقت شركة الاتصالات السعودية طريقة الحصول علي بطاقة اتصالات للجوال من stc عن طريق طلب الشريحة من تطبيق mystc دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز خدمة أس تي سي وأيضاً يمكن للعملاء طلب شريحة بدل فاقد أس تي سي عن طريق ذلك التطبيق. كيفية طلب شريحة stc جديدة من تطبيق اس تي سى كيفية طلب شريحة stc جديدة من تطبيق اس تي سى الحصول علي شريحة جوال stc مسبقة الدفع أو شريحة جوال اس تي سي المفوترة يتطلب القيام بالخطوات التالية: خطوات طلب شريحة بدل فاقد stc واستخراج شريحة اس تي سى المفقودة عن طريق تطبيق ماي اس تي سي يتم بالخطوات التالية: تحميل تطبيق mystc علي الجوال.

ثم بعد ذلك فتح التطبيق بعد تحميله من متجر جوجل للجوالات التي تعمل بنظام اندوريد أو من اب ستور للجوالات ايفون.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الجوال المراد استخراج بدل فاقد له.

الضغط علي خيار ” إدارة الاستخدام والاشتراكات”.

ثم النقر علي خيار ” أيقونة الشريحة”.

وبعد ذلك يظهر تبويب للشرائح الموجودة.

ثم الضغط علي الشريحة المطلوب استبدالها.

وبعد ذلك الضغط علي ” بدل شريحتك”.

ثم الضغط علي خيار ” أرغب بتوصيل الشريحة”.

ويطلب من العميل إضافة رقم للتواصل معه من قبل موظف التسليم أثناء توصيل شريحة اس تي سى للمنزل ويطلب إعادة كتابة الرقم للتأكيد من صحته.

بعد ذلك يقوم العميل بتحديد موقع محل السكن والضغط علي خيار استمرار.

يجب اختيار لغة تواصل الشركة مع العميل.

وأخيرا يتم النقر علي خيار إرسال الطلب وبعد ذلك يتم تواصل موظف التسليم مع العميل للتأكيد علي نوع شريحة بدل فاقد من stc شركة الاتصالات السعودية.

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