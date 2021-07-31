إطلاق رصاص خارج متجر فى برلين

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "برلينر تسايتونج"، فى وقت لاحق، إن الشرطة الألمانية ألقت القبض على شخص عقب وقوع الحادث. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المصابين ثلاثة رجال وامرأة، وأضافت أن الشرطة استجوبت شهودا وفرضت طوقا حول مكان الحادث. وقالت الصحيفة إن أحد المصابين تعرض للطعن بسكين، فى حين أصيب آخر بالرصاص، بينما أصيب ثالث فى الرأس فى الاشتباك بمرآب متجر "دي.آي.واي" فى حى ويدينج.

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