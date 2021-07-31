تعرف على مصاريف الجامعات الأهلية وخطوات التقديم للتسجيل بها للعام الدراسي الجديد 2022

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يشهد محرك البحث جوجل إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم ولذلك لمعرفة كافة التفاصيل والمصاريف في الجامعات الأهلية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022، حيث تم الإعلان من قبل الجامعات الأهلية عن المصاريف الدراسية في كافة المجالات للعام الدراسي الجديد 2021/2022 للبرامج والمجالات الأكاديمية، كما اكد المجلس الأعلى للجامعات الأهلية بان تكون الدراسة بالجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 من خلال اربع جامعات على مستوى الجمهورية (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العالمين الدولية، جامعة المنصورة)، وسوف نعرض لمتابعي موقع “ثقفني” في هذا البيان المصاريف الدراسية للعام الدراسي الجديد وطريقة التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية.مصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2021/2022
سوف نعرض لكم مصروفات الجامعات الأهلية في جمهورية مصر العربية في كافة المجالات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية والشهادات المعادلة لها العربية والأجنبية بداخل وخارج مصر واليكم كافة المصروفات في الجدول التالي:
|المجالات
|المصروفات
|مجال الطب
|105 ألف جنيه
|مجال الطب الأسنان
|97 ألف جنيه
|مجال الطب البيطري
|60 ألف جنيه
|مجال العلاج الطبيعي
|63 ألف جنيه
|مجال العلوم الصيدلية
|85 ألف جنيه
|مجال العلوم والهندسة
|69 ألف جنيه
|مجال علوم وهندسة الحاسبات
|69 ألف جنيه
|مجال علوم وهندسة المنسوجات
|58 ألف جنيه
|مجال العمارة
|69 ألف جنيه
|مجال الصناعات التكنولوجية
|39 ألف جنيه
|مجال العلوم الأساسية المتقدمة
|48 ألف جنيه
|مجال الغذاء والصناعات الغذائية
|43 ألف جنيه
|مجال الزراعات الصحراوية
|43 ألف جنيه
|مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية
|43 ألف جنيه
|مجال اللغات التطبيقية
|43 ألف جنيه
|مجال العلوم الإدارية
|46 ألف جنيه
|مجال الدراسات القانونية
|45 ألف جنيه
|مجال السياحة والضيافة
|40 ألف جنيه
|مجال الفنون
|49 ألف جنيه
|مجال الإنتاج الإعلامي
|50 ألف جنيه
سوف نعرض لكم في هذا البند خطوات التقديم للتسجيل في الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد عبر المنصة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال البريد الإلكتروني للطالب المتقدم.
في حالة عدم امتلاك الطالب بريد إلكتروني يمكنه الحصول على بريد إلكتروني من خلال الرابط الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتدوين البيانات المطلوبة، وسنعرض لكم خطوات التسجيل في الجامعات الأهلية عبر السطور التالية:
الوسوم
يشهد محرك البحث جوجل إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم ولذلك لمعرفة كافة التفاصيل والمصاريف في الجامعات الأهلية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022، حيث تم الإعلان من قبل الجامعات الأهلية عن المصاريف الدراسية في كافة المجالات للعام الدراسي الجديد 2021/2022 للبرامج والمجالات الأكاديمية، كما اكد المجلس الأعلى للجامعات الأهلية بان تكون الدراسة بالجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 من خلال اربع جامعات على مستوى الجمهورية (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العالمين الدولية، جامعة المنصورة)، وسوف نعرض لمتابعي موقع “ثقفني” في هذا البيان المصاريف الدراسية للعام الدراسي الجديد وطريقة التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية.مصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2021/2022
سوف نعرض لكم مصروفات الجامعات الأهلية في جمهورية مصر العربية في كافة المجالات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية والشهادات المعادلة لها العربية والأجنبية بداخل وخارج مصر واليكم كافة المصروفات في الجدول التالي:
|المجالات
|المصروفات
|مجال الطب
|105 ألف جنيه
|مجال الطب الأسنان
|97 ألف جنيه
|مجال الطب البيطري
|60 ألف جنيه
|مجال العلاج الطبيعي
|63 ألف جنيه
|مجال العلوم الصيدلية
|85 ألف جنيه
|مجال العلوم والهندسة
|69 ألف جنيه
|مجال علوم وهندسة الحاسبات
|69 ألف جنيه
|مجال علوم وهندسة المنسوجات
|58 ألف جنيه
|مجال العمارة
|69 ألف جنيه
|مجال الصناعات التكنولوجية
|39 ألف جنيه
|مجال العلوم الأساسية المتقدمة
|48 ألف جنيه
|مجال الغذاء والصناعات الغذائية
|43 ألف جنيه
|مجال الزراعات الصحراوية
|43 ألف جنيه
|مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية
|43 ألف جنيه
|مجال اللغات التطبيقية
|43 ألف جنيه
|مجال العلوم الإدارية
|46 ألف جنيه
|مجال الدراسات القانونية
|45 ألف جنيه
|مجال السياحة والضيافة
|40 ألف جنيه
|مجال الفنون
|49 ألف جنيه
|مجال الإنتاج الإعلامي
|50 ألف جنيه
سوف نعرض لكم في هذا البند خطوات التقديم للتسجيل في الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد عبر المنصة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال البريد الإلكتروني للطالب المتقدم.
في حالة عدم امتلاك الطالب بريد إلكتروني يمكنه الحصول على بريد إلكتروني من خلال الرابط الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتدوين البيانات المطلوبة، وسنعرض لكم خطوات التسجيل في الجامعات الأهلية عبر السطور التالية:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على مصاريف الجامعات الأهلية وخطوات التقديم للتسجيل بها للعام الدراسي الجديد 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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