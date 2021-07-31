تعرف على مصاريف الجامعات الأهلية وخطوات التقديم للتسجيل بها للعام الدراسي الجديد 2022

يشهد محرك البحث جوجل إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم ولذلك لمعرفة كافة التفاصيل والمصاريف في الجامعات الأهلية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022، حيث تم الإعلان من قبل الجامعات الأهلية عن المصاريف الدراسية في كافة المجالات للعام الدراسي الجديد 2021/2022 للبرامج والمجالات الأكاديمية، كما اكد المجلس الأعلى للجامعات الأهلية بان تكون الدراسة بالجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 من خلال اربع جامعات على مستوى الجمهورية (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العالمين الدولية، جامعة المنصورة)، وسوف نعرض لمتابعي موقع “ثقفني” في هذا البيان المصاريف الدراسية للعام الدراسي الجديد وطريقة التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية.

مصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2021/2022

سوف نعرض لكم مصروفات الجامعات الأهلية في جمهورية مصر العربية في كافة المجالات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية والشهادات المعادلة لها العربية والأجنبية بداخل وخارج مصر واليكم كافة المصروفات في الجدول التالي: