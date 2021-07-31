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تعرف على مصاريف الجامعات الأهلية وخطوات التقديم للتسجيل بها للعام الدراسي الجديد 2022

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يشهد محرك البحث جوجل إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم ولذلك لمعرفة كافة التفاصيل والمصاريف في الجامعات الأهلية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022، حيث تم الإعلان من قبل الجامعات الأهلية عن المصاريف الدراسية في كافة المجالات للعام الدراسي الجديد 2021/2022 للبرامج والمجالات الأكاديمية، كما اكد المجلس الأعلى للجامعات الأهلية بان تكون الدراسة بالجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 من خلال اربع جامعات على مستوى الجمهورية (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العالمين الدولية، جامعة المنصورة)، وسوف نعرض لمتابعي موقع “ثقفني” في هذا البيان المصاريف الدراسية للعام الدراسي الجديد وطريقة التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية.

مصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2021/2022

سوف نعرض لكم مصروفات الجامعات الأهلية في جمهورية مصر العربية في كافة المجالات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية والشهادات المعادلة لها العربية والأجنبية بداخل وخارج مصر واليكم كافة المصروفات في الجدول التالي:

المجالات المصروفات
مجال الطب 105 ألف جنيه
مجال الطب الأسنان 97 ألف جنيه
مجال الطب البيطري 60 ألف جنيه
مجال العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه
مجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه
مجال العلوم والهندسة 69 ألف جنيه
مجال علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه
مجال علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه
مجال العمارة 69 ألف جنيه
مجال الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه
مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه
مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه
مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه
مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه
مجال اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه
مجال العلوم الإدارية 46 ألف جنيه
مجال الدراسات القانونية 45 ألف جنيه
مجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيه
مجال الفنون 49 ألف جنيه
مجال الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه
خطوات التقديم للتسجيل بالجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022

سوف نعرض لكم في هذا البند خطوات التقديم للتسجيل في الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد عبر المنصة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال البريد الإلكتروني للطالب المتقدم.

في حالة عدم امتلاك الطالب بريد إلكتروني يمكنه الحصول على بريد إلكتروني من خلال الرابط الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتدوين البيانات المطلوبة، وسنعرض لكم خطوات التسجيل في الجامعات الأهلية عبر السطور التالية:

الجامعات الاهلية
التقديم في الجامعات الأهلية

الوسوم

يشهد محرك البحث جوجل إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم ولذلك لمعرفة كافة التفاصيل والمصاريف في الجامعات الأهلية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022، حيث تم الإعلان من قبل الجامعات الأهلية عن المصاريف الدراسية في كافة المجالات للعام الدراسي الجديد 2021/2022 للبرامج والمجالات الأكاديمية، كما اكد المجلس الأعلى للجامعات الأهلية بان تكون الدراسة بالجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 من خلال اربع جامعات على مستوى الجمهورية (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العالمين الدولية، جامعة المنصورة)، وسوف نعرض لمتابعي موقع “ثقفني” في هذا البيان المصاريف الدراسية للعام الدراسي الجديد وطريقة التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية.

مصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2021/2022

سوف نعرض لكم مصروفات الجامعات الأهلية في جمهورية مصر العربية في كافة المجالات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية والشهادات المعادلة لها العربية والأجنبية بداخل وخارج مصر واليكم كافة المصروفات في الجدول التالي:

المجالات المصروفات
مجال الطب 105 ألف جنيه
مجال الطب الأسنان 97 ألف جنيه
مجال الطب البيطري 60 ألف جنيه
مجال العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه
مجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه
مجال العلوم والهندسة 69 ألف جنيه
مجال علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه
مجال علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه
مجال العمارة 69 ألف جنيه
مجال الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه
مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه
مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه
مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه
مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه
مجال اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه
مجال العلوم الإدارية 46 ألف جنيه
مجال الدراسات القانونية 45 ألف جنيه
مجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيه
مجال الفنون 49 ألف جنيه
مجال الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه
خطوات التقديم للتسجيل بالجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022

سوف نعرض لكم في هذا البند خطوات التقديم للتسجيل في الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد عبر المنصة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال البريد الإلكتروني للطالب المتقدم.

في حالة عدم امتلاك الطالب بريد إلكتروني يمكنه الحصول على بريد إلكتروني من خلال الرابط الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتدوين البيانات المطلوبة، وسنعرض لكم خطوات التسجيل في الجامعات الأهلية عبر السطور التالية:

الجامعات الاهلية
التقديم في الجامعات الأهلية

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