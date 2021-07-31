POCO x3 GT هاتف جديد من شاومي | أهم المواصفات والمميزات

POCO x3 GT الهاتف الجديد من شركة POCO التابعة لشركة شاومي ، والذي تم الإعلان عنه مؤخراً في الأسواق العالمية ، يأتي الهاتف مع مجموعة من المواصفات وكذلك المميزات الداخلية تجعله ينافس وبشدة في أسواق الهواتف الذكية. كما يحتوي الهاتف علي معالج ميديا تيك الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G مع الاحتفاظ بمعدل التحديث 120 هيرتز.

‌يأتي الهاتف بوزن يصل إلي 193 جراماً.

‌يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌لكن لا يدعم المنفذ الخاص بكارت الميموري ، لذلك لا يمكن زيادة سعة التخزين.

يأتي الهاتف مع مستشعر الـIR BLASTER الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية.

‌شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.6 إنش من نوع IPS LCD ، مع جودة FHD+ ودقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 399 بكسل لكل إنش.

‌تدعم الشاشة خاصية HDR10 ، كما تصل درجة السطوع إلي 480 شمعة.

‌وكذلك تتوفر بدعم التردد العالي حتي 120 هيرتز.

و‌أيضاً شاشة الهاتف محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass victus.

كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة شاومي الخاصة MIUI 12.5 For POCO.

‌يوجد بالهاتف معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو Dimensty 1100 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.

‌يحتوي المعالج علي أربعة أنوية من نوع Cortex A78 بتردد 2.6 جيجا هيرتز ، الأربعة الأخري من نوع Cortex A55 بتردد 2.0 جيجا هيرتز.

‌كذلك يتوفر معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G77 MC9.

‌يتوفر الهاتف بإصدارين من سعة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

‌ذاكرة تخزين الهاتف من نوع UFS 3.1.

‌كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل 30 إطار.

‌أما الخلفية فالهاتف يأتي بإعداد ثلاثي للكاميرات : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 مع دعم خاصية الـPDAF.

‌الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وزاوية 120° ، وأخيراً كاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

‌تدعم الكاميرات HDR وتصوير الـPanorama ، وكذلك يوجد فلاش ليد.

‌بالنسبة لتصوير الفيديوهات فيدعم الهاتف التصوير بجودة 4k بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل 30/60/120 إطار لكل ثانية.

‌سماعات الهاتف ستيريو تعطي تجربة صوتية ممتازة ، مع دعم خاصية Dolpy Atmos.

‌لكن لا يوجد بالهاتف مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌يدعم الهاتف خاصية NFC علي حسب الأسواق والبلد.

‌لكن لا يتوفر بدعم لشبكات الراديو FM.

‌بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف.

‌يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع Lithium polymer ، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 42 دقيقة فقط.

‌يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات من الألوان : الأبيض ، الأسود ، والأزرق.

318$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 5000 جنية مصري.

350$ لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 5500 جنية مصري.

مواصفات هاتف POCO x3 GT :كاميرات هاتف POCO x3 GT :مواصفات أخري للهاتف :سعر هاتف POCO x3 GT :

تلك هي الأسعار المتوقع وصول الهاتف بها للأسواق المصرية وقد تختلف قليلاً في المحلات.