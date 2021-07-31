مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 فى هجوم استهدف مجلس عزاء بالعراق

جدة - نرمين السيد - وقال إعلام محافظة صلاح الدين، إن الهجوم الإرهابى وقع فى ناحية يثرب جنوب المحافظة، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 من بينهم عدد من العناصر الأمنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وجرى استنفار كامل القوات الأمنية وإطلاق عملية تمشيط واسعة للبحث عن المنفذين، بحسب البيان الذى لم يذكر طبيعة الهجوم.