زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الحدود بين بيرو والإكوادور

جدة - نرمين السيد - وقال ألفريدو مورغيتيو، رئيس معهد الدفاع المدنى فى بيرو إن رئيس الدولة بيدرو كاستيليو يعتزم التوجه إلى شمال البلاد لتفقد الأضرار. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلى سكانا مذعورين فى مدينة بيورا الساحلية فى بيرو، وهم يهرعون إلى الشوارع أثناء الزلزال. وتسبب الزلزال بسقوط البضائع من على رفوف المتاجر وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المنطقة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الزلزال تسبب فى وقوع أضرار طفيفة ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين. وقال المركز الألمانى لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

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