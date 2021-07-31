طريقة استعادة الرسائل المحذوفة من الواتس للأيفون والأندرويد

يضم واتساب قاعدة مستخدمين ضخمة من جميع أنحاء العالم، وفي الأشهر القليلة الماضية زاد عدد مستخدميه بشكل كبير فهو يوفر العديد من الميزات التي تسهل حياة المستخدمين وتواصلهم مع الآخرين، لكن هناك العديد من الميزات التي ربما يجهل البعض يفعلها مثل قراءة الرسائل المحذوفة وإخفاء العلامة الزرقاء الدالة على قراءة الرسالة.

طريقة قراءة الرسائل المحذوفة من الواتس

عادة ما تحتاج لاستعادة رسائل واتساب مرة أخرى عند شراء هاتف جديد أو تبديل الهاتف، ولعمل ذلك يجب أولًا أن تتأكد أن خيار backup option على التطبيق لديك مضبوط على وضع daily وبذلك سيقوم التطبيق بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من جميع محادثاتك.

ثم قم بتنزيل التطبيق على الهاتف الجديد، وستجد خيار restore، انقر فوقه وسيقوم بتحميل جميع رسائلك القديمة والمحذوفة من واتس أب.

يمكنك أيضًا عند حذف بعض الرسائل بالخطأ استعادتها بإحدى الطرق التالية:

قم بحذف التطبيق وإعادة تنزيله واختر restore

أو قم بتنزيل تطبيق إضافي من متجر جوجل بلاى لهواتف الآندرويد فقط، لكنه غير متاح لمستخدمي الاندرويد، وهو تطبيق WhatsRemoved، هذا التطبيق مجاني لكنه يحمل الكثير من الإعلانات، ولتشغيله عليك تنزيله من متجر جوجل بلاي واتباع التعليمات .

طريقة قراءة الرسائل المحذوفة من الواتس للايفون

لفعل ذلك ستحتاج لتوصيل هاتفك الأيفون بجهاز كمبيوتر محمل عليه تطبيق imyfone، وهو تطبيق مخصص لاستعادة الرسائل أو الأكواد الخاصة بكثير من تطبيقات الأيفون، ولاستعادة رسائل الواتس المحذوفة:

قم بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر .

قم بتشغيل التطبيق واختر recover from ios device.

سيبدأ التطبيق في الاتصال بالهاتف، ثم سيظهر أمامك خيار scan فقم بالضغط عليه حتى يبدأ التطبيق مسح هاتفك.

بعد الفحص سوف تظهر لك أيقونات بها الرسائل والملحقات المحذوفة من الآيفون، فقم بالضغط على الفولدر الذي تريد استعادته، ثم اضغط recover.

ستظهر لك شاشة منبثقة لاختيار تنسيق حفظ الرسائل الذي تريده والمكان الذي تريد حفظه به، فقم باختيار تنسيق HTML.

اضغط على زر RECOVER وسيبدأ التطبيق في حفظ رسائلك المحذوفة من الواتس.

لاحظ أن هذا التطبيق يحفظ الرسائل على جهاز الكمبيوتر وليس على الآيفون.

طريقة إخفاء العلامة الزرقاء في الواتس اب

ربما لا تحب أن يعرف البعض أنك قرأت رسائله، فتفضل أن تقوم بإلغاء العلامة الزرقاء التي تدل على أن الرسائل مقروءة، ويمكنك فعل ذلك بخطوات سهلة وبسيطة، وهي:

أولًا قم بفتح التطبيق.

قم بفتح الإعدادات Settings.

اضغط على خيار الحساب Account.

قم بالتمرير لأسفل واختر الخصوصية Privacy option.

قم بإلغاء تقعيل “مؤشرات قراءة الرسائل”Read Receipts option”.

عند إلغاء العلامة الزرقاء فإنك المستخدمين لن يروا علامة زرقاء عندما تقرأ الرسائل المستلمة، لكنك لن تستطيع أنت أيضًا أن ترى إذا كان المستخدمين الآخرين قد قرأوا رسائلك، ويمكنك إعادة تفعيل هذا الإعداد في أي وقت لتتمكن من إعادتها.

كيفية إخفاء أخر ظهور في الواتساب

يعرض الواتس دائمًا للمستخدمين أخر وقت قد استخدمت فيه الواتساب، ولكن مثل العلامة الزرقاء فإن كثير من المستخدمين لا يحب تلك الميزة، لكن الخبر السار أنه يمكنك إلغاؤها بسهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية: