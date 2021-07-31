طريقة عمل كريم القهوة والنشا لتفتيح فوري للبشرة وإزالة التجاعيد وبشرة مشدودة

يعد كريم القهوة والنشا من الكريمات الرهيبة التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ وإزالة التجاعيد والبقع، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية حتى تظهر جاذبيتها وجمال بشرتها، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل كريم القهوة والنشا في المنزل دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية تسبب في تلف البشرة، ايضاً تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك القهوة الرهيب في تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة والرؤوس السوداء، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة والحصول على بشرة مشدودة. مكونات خلطة كريم القهوة والنشا للتفتيح مكونات خلطة كريم القهوة والنشا للتفتيح تتكون خلطة كريم القهوة والنشا من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من كريم الجلسرين.

قطرات من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحون.

فيتامين سي.

كمية صغيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من النشا. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء صغير ونقوم بوضع القهوة وملعقة النشا ونخلطهم جيدا. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة صغيرة من ماء الورد ونقلبهم جيدا باستخدام ملعقة مصنوعة من الخشب حتى يتشكل خليط كريمي. ثم نقوم بوضع الزبادي على الخليط ونحرك الخليط جيدا حتى يمتزج مع وضع كريم جلسرين مع التقليب المستمر. بعد ذلك نقوم بإضافة فيتامين سي ونخلط جيدا حتى نحصل على خليط كريمي. نضع الوعاء في الثلاجة حتى يتماسك الخليط ويصبح الخليط جاهز للاستخدام. نستخدم الكريم يوميا صباحا و مساءا، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه جيدا. وبهذا سوف نحصل على بشرة نقية وخالية من التجاعيد والبقع الداكنة والرؤوس السوداء. مكونات ماسك القهوة الرهيب للتقشير وإزالة الجلد الميت يتكون ماسك القهوة من مكونات بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

كمية من زيت الزيتون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل ماسك القهوة للتقشير هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط السكر والقهوة ونقلبهم جيدا. ثم نقوم بخلط زبدة الشيا وزيت الزيتون، ثم نضع الماسك على البشرة ونتركه حتى يجف ثم نفركه بالأصابع. بعد ذلك سوف نحصل على بشرة نقية ونضرة ومشدودة. الوسوم

يعد كريم القهوة والنشا من الكريمات الرهيبة التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ وإزالة التجاعيد والبقع، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية حتى تظهر جاذبيتها وجمال بشرتها، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل كريم القهوة والنشا في المنزل دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية تسبب في تلف البشرة، ايضاً تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك القهوة الرهيب في تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة والرؤوس السوداء، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة والحصول على بشرة مشدودة. مكونات خلطة كريم القهوة والنشا للتفتيح مكونات خلطة كريم القهوة والنشا للتفتيح تتكون خلطة كريم القهوة والنشا من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من كريم الجلسرين.

قطرات من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحون.

فيتامين سي.

كمية صغيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من النشا. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء صغير ونقوم بوضع القهوة وملعقة النشا ونخلطهم جيدا. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة صغيرة من ماء الورد ونقلبهم جيدا باستخدام ملعقة مصنوعة من الخشب حتى يتشكل خليط كريمي. ثم نقوم بوضع الزبادي على الخليط ونحرك الخليط جيدا حتى يمتزج مع وضع كريم جلسرين مع التقليب المستمر. بعد ذلك نقوم بإضافة فيتامين سي ونخلط جيدا حتى نحصل على خليط كريمي. نضع الوعاء في الثلاجة حتى يتماسك الخليط ويصبح الخليط جاهز للاستخدام. نستخدم الكريم يوميا صباحا و مساءا، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه جيدا. وبهذا سوف نحصل على بشرة نقية وخالية من التجاعيد والبقع الداكنة والرؤوس السوداء. مكونات ماسك القهوة الرهيب للتقشير وإزالة الجلد الميت يتكون ماسك القهوة من مكونات بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

كمية من زيت الزيتون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل ماسك القهوة للتقشير هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط السكر والقهوة ونقلبهم جيدا. ثم نقوم بخلط زبدة الشيا وزيت الزيتون، ثم نضع الماسك على البشرة ونتركه حتى يجف ثم نفركه بالأصابع. بعد ذلك سوف نحصل على بشرة نقية ونضرة ومشدودة.

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