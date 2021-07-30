إف بى آى: نترات الأمونيوم فى انفجار بيروت أقل بكثير من الشحنة الأصلية

ويقدر التقرير الذى صدر فى أكتوبر الماضى، وكشف عنه هذا الأسبوع أن "حوالى 552 طنا فقط من نترات الأمونيوم انفجرت فى ذلك اليوم وهى كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التى تزن 2.754 طنا، ووصلت إلى المرفأ عام 2013".
ولم يقدم التقرير أى تفسير لهذا التناقض بين الكمية التى انفجرت والكمية التى وصلت إلى الميناء، كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة.
من جهته، أكد مسؤول لبنانى على علم بتقرير مكتب التحقيقات الأمريكى أن "السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب بخصوص حجم المادة التى اشتعلت فى الانفجار".
ونفى المسؤول اللبنانى التوصل لأى استنتاجات قاطعة حول سبب نقص الكمية التى انفجرت عن حجم الشحنة الأصلية، فيما قد يكون "جزء منها قد سرق، أو أن جزءا فقط من الشحنة هو الذى انفجر بينما تطايرت الكمية الباقية فى البحر".
وكانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا.
وذكر قبطان السفينة أنه "جاءه الأمر بالتوقف فى بيروت وتحميل شحنة إضافية، ولم يكن ذلك مدرجا على جدول الرحلة من الأساس".
ووصلت السفينة إلى بيروت فى نوفمبر عام 2013، ولم يكتب لها أن تغادر أبدا حتى وقوع الانفجار، بعد أن سقطت فى براثن نزاع قانونى طويل بخصوص رسوم الميناء وعيوب فى السفينة.
وكان الانفجار المروع واحدا من أشد التفجيرات غير النووية المعروفة فى التاريخ، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف بجروح وإحداث دمار هائل طال بيروت، بحسب قناة "روسيا اليوم".
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