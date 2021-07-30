واشنطن تندد بالهجوم على مجمع الأمم المتحدة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - نددت وزارة الخارجية الأمريكية، بالهجوم على مجمع تابع للأمم المتحدة بإقليم هرات غربى أفغانستان، ودعت إلى وقف فورى لأعمال العنف فى أفغانستان، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر: "الولايات المتحدة تدين الهجوم الذى شنه متشددون مناهضون للحكومة على مجمع الأمم المتحدة فى هرات. ما زلنا ندعو إلى وضع نهاية فورية للعنف المستمر فى أفغانستان". وكانت الأمم المتحدة أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أن مجمعها الرئيسى فى غرب أفغانستان تعرض لهجوم من "عناصر مناهضة للحكومة" أسفر عن مقتل حارس واحد على الأقل من الشرطة الأفغانية وإصابة ضباط آخرين بجروح.

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