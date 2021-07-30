الصين تغلق مفاعلا نوويا تخوفا من حدوث تسرب

جدة - نرمين السيد - ولفتت الشركة إلى أن إغلاق المفاعل جاء بعدما أثارت زيادة فى مستويات النشاط الإشعاعى سابقا مخاوف من حدوث تسرب.

وكانت السلطات الصينية ألقت باللوم الشهر الماضى على أضرار طفيفة بقضيب الوقود فى تراكم الغازات المشعة فى مصنع تايشان فى مقاطعة جوانجدونج، ووصفتها بأنها "ظاهرة شائعة" ولا داعى للقلق.

وأبلغت شركة "فراماتوم" النووية الفرنسية، التى تساعد فى تشغيل المحطة، الشهر الماضى عن "مشكلة فى الأداء" دفعت الحكومة الصينية إلى النظر فى إمكانية حدوث تسرب.

وقالت مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية "سى جى إن" فى بيان نشر على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة: "بعد محادثات مطولة بين الفنيين الفرنسيين والصينيين، قررت محطة تايشان للطاقة النووية إغلاق الوحدة الأولى لأعمال الصيانة".

وأضاف البيان أن "كمية صغيرة من أضرار الوقود وقعت أثناء تشغيل المفاعل".

كما أكدت مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية "سى جى إن" أن كلا الوحدتين فى المصنع "حافظتا على عمليات آمنة ومستقرة طوال الوقت"، وأن المفاعل المعيب "تحت السيطرة تماما".

وتابعت فى بيانها أن المهندسين "سيجدون الآن سبب تلف الوقود واستبدال الوقود التالف".

وفى وقت سابق، قالت وزارة البيئة الصينية والمنظم النووى إن هناك أكثر من 60 ألف قضيب وقود فى الوحدة الأساسية، وأن نسبة القضبان التالفة "أقل من 0.01 بالمئة".

ووصفوا الضرر بأنه "حتمى" نتيجة عوامل من بينها تصنيع الوقود والنقل.

كما ألقى عملاق الطاقة الفرنسى "إى دى إف" وهو المالك الأكبر لشركة "فراماتوم" باللوم فى السابق على تراكم الغازات فى أحد مفاعلات تايشان على تلف طلاء بعض قضبان وقود اليورانيوم.

وقالت "إى دى إف" إنها أبلغت لأول مرة بمشكلة قضبان الوقود فى شهر أكتوبر الأول الماضى، لكنها علمت بتراكم الغاز فى منتصف شهر يونيو.