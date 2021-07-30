السفير الأمريكى لدى ليبيا: فتح الطريق الساحلى يساعد على إعادة توحيد البلاد

جدة - نرمين السيد - أشاد السفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، بفتح الطريق الساحلى الرابط بين شرق البلاد وغربها، مؤكدًا أنه سيساعد على إعادة توحيد البلاد تجاريًا واجتماعيًّا.





وقال نورلاند -وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية- إن الولايات المتحدة الأمريكية تنضم إلى جميع الليبيين فى الترحيب بافتتاح الطريق الساحلى، مثنيًا على اللجنة العسكرية المشتركة والقادة الذين جعلوا ذلك ممكنًا. وأشار إلى أن فتح الطريق الساحلى سيمهد الطريق لمزيد التقدم فى المهام العاجلة المتمثلة فى اعتماد ميزانية الدولة وتحديد الأساس الدستورى والقانونى لانتخابات ديسمبر. كانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 قد أعلنت اليوم الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلى بين شرق ليبيا وغربها بشكل فورى، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه. ويعتبر ملفا فتح الطريق الساحلى بين مدينتى سرت ومصراتة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يعتبران من أكثر الملفات الشائكة التى تمثل عبئاً كبيراً على السلطة التنفيذية، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية.

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