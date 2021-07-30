زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب بيرو

جدة - نرمين السيد - وبحسب المركز، تم تسجيل الزلزال فى الساعة 12.10 على عمق 36 كم بالقرب من مدينة سوليان.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وفى وقت سابق من أمس الخميس، أعلن المركز الأمريكى للتحذير من تسونامى، ارتفاع قوة الزلزال، الذى وقع بالقرب من شواطئ ألاسكا، إلى 8.1 درجة، مشيرًا إلى الإعلان عن احتمال وقوع تسونامى، ولاحقا أعلن المركز إلغاء التحذير.

كانت دائرة المسح الجيولوجى الأمريكية قد أعلنت، فى وقت سابق، عن وقوع زلزال بالقرب من ألاسكا قوته 7.3 درجة.