عاجل.. الرئيس التونسى يأمر بإنهاء كاتب الدولة لدى وزير الخارجية

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس التونسى قيس سعيّد، مساء اليوم الجمعة، أمرا رئاسيا يقضى بإنهاء مهام محمّد على النفطى، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حسبما أفادت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية عبر موقع "فيسبوك".





وكلف الرئيس التونسى قيس سعيد، أمس الخميس، الكاتب العام لمجلس النواب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للبرلمان. ونشرت الجريدة الرسمية فى تونس، قرار قيس سعيد بتعليق كل اختصاصات مجلس النواب لمدة شهر اعتبارًا من 25 يوليو 2021. كما أصدرت الجريدة الرسمية أمر الرئيس التونسى برفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس النواب.

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