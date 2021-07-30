عاجل.. قرارات جديدة للرئيس التونسى بتعديل مواعيد حظر التجول

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس التونسى قيس سعيّد، اليوم الجمعة، أمرا رئاسيا يقضى بتعديل فترة منع جولان الأشخاص والعربات بكامل البلاد، لتُصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من يوم 1 أغسطس 2021 حتى إشعار آخر.





وحسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، فإنه بمقتضى هذا الأمر الرئاسى، تقرر أيضا التدابير التالية:

- تمنع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة.

- على أصحاب المطاعم والمقاهى باختلاف أصنافها رفع الكراسى ومنع الإستهلاك على عين المكان ابتداء من الساعة السابعة مساء.

- على جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، الاستظهار بنتيجة تحليل سلبى ضد كوفيد 19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل، مع وجوب الخضوع لحجر ذاتى لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية.

- على السلطات الصحية المدنية والعسكرية التكثيف والتسريع فى حملة التلقيح تزامنا مع الانخفاض النسبى لحالات العدوى وتوفر كميات هامة من التلاقيح.

- على السلطات المختصة تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومى.

- على مختلف رؤساء الهياكل الإدارية العمومية اجراء ما يلزم قصد التشجيع على العمل عن بعد على نحو يحد من التواجد الحضورى للأعوان، باستثناء أعوان قوات الأمن الداخلى والعسكريين وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة وبالهياكل الصحية العمومية.

- على مختلف أصحاب المؤسسات العاملة فى القطاع الخاص العمل قدر الإمكان على اعتماد نفس هذه الإجراءات.

- على جميع المتدخلين فى مكافحة كوفيد 19 توحيد الإجراءات وإحكام التنسيق على المستوى الجهوى حسب مؤشرات انتشار العدوى بين المعتمديات والبلديات.