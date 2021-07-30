ألمانيا تلزم الوافدين بإبراز شهادة الخلو من كورونا

جدة - نرمين السيد - وينطبق هذا الإجراء الذى وافقت الحكومة الألمانية عليه اليوم الجمعة على من بلغوا الـ12 عاما فما فوق، حسمبا أفادت قناة "روسيا اليوم".

ويأتى ذلك فى ظل القلق المتصاعد بشأن الإصابات فى صفوف العائدين من عطلات الصيف والتى تزيد من معدل الإصابات المنخفض نسبيا فى ألمانيا، ومن المقرر أن تنتهى عطلات المدارس فى بعض الولايات الألمانية فى غضون أسبوع.

وفى الوقت الراهن يطلب من الأشخاص غير المطعمين الذين يسافرون جوا تقديم نتيجة اختبار سلبية قبل ركوب الطائرة المتوجهة إلى ألمانيا بغض النظر عن المكان الذى يأتون منه.

ويتعين على الأشخاص الذين يعبرون إلى ألمانيا بوسائل نقل أخرى أن يثبتوا حالتهم.

وسيتعين أيضا على الأشخاص القادمين من دول مسجلة لدى ألمانيا فى فئة الخطر الأعلى مثل "مناطق الفيروس المتحور" أن يقدموا نتيجة اختبار تظهر إذا ما كانوا مطعمين أو تعافوا مؤخرا من كوفيد- 19.