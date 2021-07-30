3 طرق لحل مشكلة سناب شات وطريقة الدخول على Snapchat سريعًا

سناب شات لم يمكن مستخدميه في الآونة الأخيرة من استعماله بعدما رفض التطبيق تسجيل الكثيرين حول العالم من الدخول عليه، مما خلق أزمة لدى مستخدمي التطبيق الشهير حول العالم وخاصة في دول الخليج، ويعد سناب شات من أكثر التطبيقات انتشارًا في منطقة الخليج ذلك لأنه سهل الاستعمال ويحتوي على الكثير من وسائل الترفيه التي تشكل عوامل جذب للشباب.

3 طرق لحل مشكلة سناب شات

يمكن ازالة التطبيق وإعادة تنزيله مرة أخرى، وهذا حل فعال وينصح عدم الاستهانة به لكونه أثبت فعالية كبيرة في كل مرة يتم استعماله بها.

تحديث التطبيق، ويجري هذا الأمر عن طريق الدخول إلى جوجل بلاي أو الدخول على آبل ستور وبعد ذلك افعل الآتي:

1- كتابة اسم سناب شات في خانة البحث.

2- تفقد حالة التطبيق وإذا كانت تحديث اكبس هذه الخانة.

3- جرب تسجيل الدخول على Snapchat من جهاز الكمبيوتر مرة واتنين وإذا تم تسجيل الدخول، جرب من الهاتف مجددًا.

سناب شات تسجيل دخول

يتيح Snapchat تسجيل الدخول من جهاز الكمبيوتر ويجري ذلك من خلال إدخال الآتي:

اسم المستخدم الخاص بك ويجب عليك تذكره لتتمكن من إعادة الدخول مرة أخرى.

الرقم السري ولا يمكن مشاركته مع أي أحد لضمان الآمان والسرية.

سبب عطل برنامج التواصل الاجتماعي الشهير

وقع عطل في سيرفرات البرنامج أعاق المستخدمين في جميع أنحاء العالم من الدخول عليه وذلك من أجل حماية بيانات المستخدمين وأيضا لمنح الشركة الوقت الكافي لتدارك المشكلة.

طريقة تسجيل الدخول لأول مرة على التطبيق

يمكنك تسجيل الدخول على التطبيق من خلال جهتين:

من خلال الهاتف

عبر جهاز الكمبيوتر

من خلال الهاتف عبر تحميل البرنامج من جوجل بلاي أو آبل ستور وبعد ذلك تعبئة الخانات المطلوبة وبعد ذلك إنطلاق استعمال التطبيق.

أما من الكمبيوتر، فيكون عن طريق الموقع الخاص بالسناب شات بعد البحث عنه عبر محرك البحث جوجل، وبعد ذلك تعبئة المعلومات التالية:

الاسم والاسم الثاني

رقم الهاتف الخاص بك

اسم الدولة

وبعد ذلك انتظار رسالة التأكيد وبعد ذلك بدء استعمال البرنامج.