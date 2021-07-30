تعرف علي أسعار ومواصفات هاتف أيفون 13 من ابل وتعرف علي اهم مميزاته

في الآونة الأخيرة احتلت محركات البحث، أسعار ومواصفات أيفون 13 الجديد والذي تم إصدارة مؤخرا من شركه ابل، ودائما شركه ابل تواكب التطور التكنولوجي الذي يعتبر جزء من حياتنا اليومية، وتشتهر ابل أن جميع هواتف الايفون مختلفه بشكل كلي عن أي هواتف أخري ويوجد بها إمكانيات هائله من الصعب إيجادها بالهواتف الأخري، وفي هذه المقالة سوف نتعرف علي المزايا الخاصة بالإصدار الجديد من الايفون وأيضا سوف نعرض سعره ومواصفاته. المواصفات الخاصة بالايفون 13 ومميزاته. يدعم الهاتف الجديد مختلف الشبكات بقوه شديده بداية من الجيل الثاني.

وكالعادة يتميز الايفون الجديد بألوان جذابه وجميله منها”اللون الفضي،اللون البرتقالي،اللون الأسود المائل إلي رمادي،اللون الذهبي”

يأتي الهاتف من الخارج مصنوع من الزجاج الكورنينج جوريلا، ويأتي الإطار الخارجي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

ويأتي الهاتف الجديد مقاوم للماء والغبار، ويمكن وضعه تحت المياه لمده 30 دقيقه علي عمق 6 أمتار.

يستطيع المستخدم بوضع شريحتين اتصال.

ويتميز الهاتف الجديد بوزن خفيف ويبلغ تقريبا 225 جرام، وقد تم تصنيعه من خامات عاليه الجودة.

يدعم الهاتف تشغيل خاصيه NFC، ولا يدعم تشغيل Radio FM.

تأتي السماعات الخارجية ستريو، أي أنها خاليه من التشويش وهي تتميز بالصوت المرتفع النقي.

يبلغ مقاس مدخل السماعة يبلغ3.5 مليمتر.

ويدعم أيضا تقنيه Face ID، وأيضا خاصيه المسح الضوئي.

ويأتي الهاتف بعده خاصيات مثل ” مستشعر الضغط الجوي ومستشعر الإضاءة في البيئة المحيطة ومستشعر الجيروسكوب”.

تأتي الكاميرا الأمامية فائقه الجودة بدقه 12 ميجا بكسل، للاستمتاع بالفيديوهات بثبات في الصورة.

ويحتوي الهاتف الجديد علي اربع كاميرات خلفيه، تأتي الأولي والثانية بدقه 12 ميجا بكسل، وتأتي الثالثة تلي فوتو، والرابعة تأتي بدقه 63 ميجا بكسل.

تأتي الشاشة مزوده بطبقه حماية قويه مضاده للصدمات.

وقد تم تغيير البطارية في أيفون 13 بشكل ملحوظ عن أيفون 12.

وتأتي البطارية بقوه وطول فتره بقاء الشحن، وتصل سرعه التيار إلي 18 وات.

في خلال ساعه واحده يصل الجهاز إلي نسبه شحن 100%.

ويمكن الشحن عن طريق ماجسيف للشحن اللاسلكي بقوه 15 وات.

ويدعم الهاتف تقنيه 5G.

يستطيع تشغيل العديد من الألعاب. سعر هاتف أيفون 13. يأتي الهاتف الجديد بسعر 1600 تقريبا عالميا.

ويصل سعره في جمهوريه مصر العربية 26 ألف جنيه.

ويأتي سعره في المملكة العربية السعودية يبلغ حوالي 6 الآف ريال سعودي. المواصفات الخاصة بالايفون 13 ومميزاته.سعر هاتف أيفون 13. الوسوم

في الآونة الأخيرة احتلت محركات البحث، أسعار ومواصفات أيفون 13 الجديد والذي تم إصدارة مؤخرا من شركه ابل، ودائما شركه ابل تواكب التطور التكنولوجي الذي يعتبر جزء من حياتنا اليومية، وتشتهر ابل أن جميع هواتف الايفون مختلفه بشكل كلي عن أي هواتف أخري ويوجد بها إمكانيات هائله من الصعب إيجادها بالهواتف الأخري، وفي هذه المقالة سوف نتعرف علي المزايا الخاصة بالإصدار الجديد من الايفون وأيضا سوف نعرض سعره ومواصفاته. المواصفات الخاصة بالايفون 13 ومميزاته. يدعم الهاتف الجديد مختلف الشبكات بقوه شديده بداية من الجيل الثاني.

وكالعادة يتميز الايفون الجديد بألوان جذابه وجميله منها”اللون الفضي،اللون البرتقالي،اللون الأسود المائل إلي رمادي،اللون الذهبي”

يأتي الهاتف من الخارج مصنوع من الزجاج الكورنينج جوريلا، ويأتي الإطار الخارجي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

ويأتي الهاتف الجديد مقاوم للماء والغبار، ويمكن وضعه تحت المياه لمده 30 دقيقه علي عمق 6 أمتار.

يستطيع المستخدم بوضع شريحتين اتصال.

ويتميز الهاتف الجديد بوزن خفيف ويبلغ تقريبا 225 جرام، وقد تم تصنيعه من خامات عاليه الجودة.

يدعم الهاتف تشغيل خاصيه NFC، ولا يدعم تشغيل Radio FM.

تأتي السماعات الخارجية ستريو، أي أنها خاليه من التشويش وهي تتميز بالصوت المرتفع النقي.

يبلغ مقاس مدخل السماعة يبلغ3.5 مليمتر.

ويدعم أيضا تقنيه Face ID، وأيضا خاصيه المسح الضوئي.

ويأتي الهاتف بعده خاصيات مثل ” مستشعر الضغط الجوي ومستشعر الإضاءة في البيئة المحيطة ومستشعر الجيروسكوب”.

تأتي الكاميرا الأمامية فائقه الجودة بدقه 12 ميجا بكسل، للاستمتاع بالفيديوهات بثبات في الصورة.

ويحتوي الهاتف الجديد علي اربع كاميرات خلفيه، تأتي الأولي والثانية بدقه 12 ميجا بكسل، وتأتي الثالثة تلي فوتو، والرابعة تأتي بدقه 63 ميجا بكسل.

تأتي الشاشة مزوده بطبقه حماية قويه مضاده للصدمات.

وقد تم تغيير البطارية في أيفون 13 بشكل ملحوظ عن أيفون 12.

وتأتي البطارية بقوه وطول فتره بقاء الشحن، وتصل سرعه التيار إلي 18 وات.

في خلال ساعه واحده يصل الجهاز إلي نسبه شحن 100%.

ويمكن الشحن عن طريق ماجسيف للشحن اللاسلكي بقوه 15 وات.

ويدعم الهاتف تقنيه 5G.

يستطيع تشغيل العديد من الألعاب. سعر هاتف أيفون 13. يأتي الهاتف الجديد بسعر 1600 تقريبا عالميا.

ويصل سعره في جمهوريه مصر العربية 26 ألف جنيه.

ويأتي سعره في المملكة العربية السعودية يبلغ حوالي 6 الآف ريال سعودي. المواصفات الخاصة بالايفون 13 ومميزاته.سعر هاتف أيفون 13.

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